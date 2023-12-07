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Дома в Сербия

15 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Белград, Сербия
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Белград, Сербия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Продаётся таунхаус в Сербии г. Белград. Локация - Surcin, Dobanovci, Zarka Jelica. Нов…
€132,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Белград, Сербия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Белград, Сербия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продаётся таунхаус в Сербии, г. Белград. Расположение: Milosava Pavlovica.   Таунха…
€153,000
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Дом 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Дом 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Продаётся дом в Сербии, г. Белград. Расположение: Dr. Ivana Ribara.   Меблированный…
€155,000
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Дом 4 комнаты с балконом, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Дом 4 комнаты с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Число комнат 4
Площадь 153 м²
Продаётся дом в Сербии, г. Белград. Расположение: Karagačka.   Очень редко предлага…
€174,000
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Дом 3 комнаты с балконом, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Дом 3 комнаты с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Число комнат 3
Площадь 154 м²
Продаётся дом в Сербии, г. Белград. Расположение: 13 oktobra 13.   Хороший дом, на …
€114,000
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Дом 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Дом 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Продаётся дом в Сербии, г. Белград. Расположение: Ripanj.   Дом у подножия Авалы, в…
€206,000
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Дом 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Дом 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Продаётся дом в Сербии, г. Белград. Расположение: Barič.   Красивый семейный дом. Р…
€186,000
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Дом 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Дом 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Продаётся дом в Сербии, г. Белград. Расположение: Vinča.   Меблированный дом в Винч…
€129,000
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Дом 4 спальни с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Белград, Сербия
Дом 4 спальни с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Белград, Сербия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Продаётся дом в Сербии, г. Белград. Расположение: Ratari.   Семейный дом в Ратари, …
€155,000
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Дом 5 комнат с балконом, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Дом 5 комнат с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Число комнат 5
Площадь 292 м²
Продаётся дом в Сербии, г. Белград. Локация - Barajevo, Kosmajskih partizana. Дом расп…
€117,300
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Белград, Сербия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Белград, Сербия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Продаётся дом в Сербии, г. Белград. Расположение: Livadarska 10, Корачица.   Большо…
€295,000
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Белград, Сербия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Белград, Сербия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 412 м²
Продаётся дом в Сербии, г. Белград. Расположение: Стара Липовица.   Отличный семейн…
€284,000
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Белград, Сербия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Белград, Сербия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 118 м²
Продаётся дом в Сербии, г. Белград. Расположение: Aleksandra tirnanića tirketa 17.   …
€3,50 млн
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Дом 3 спальни в Obrenovac Urban Municipality, Сербия
Дом 3 спальни
Obrenovac Urban Municipality, Сербия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продаётся 2-х этажный дом качественной постройки с отдельным входом на каждый из этажей. 🎯Н…
€69,500
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Дом 5 спален с гаражом в Novi Sad City, Сербия
Дом 5 спален с гаражом
Novi Sad City, Сербия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Семейный дом в пригороде Нови Сад, на тихой улице. Дом состоит из двух этажей. На первом эта…
€184,500
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Параметры недвижимости в Сербия

с видом на горы
недорогая
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