Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Сербия
  3. Жилая
  4. Квартира

Квартиры в Сербии

;
Центральная Сербия
6
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Златибор, Сербия
Квартира 2 комнаты
Златибор, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
Продаётся уютная квартира в живописном сербском регионе Златибор 🏡 Представьте себе жизнь…
$86,387
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Соко-Баня, Сербия
Квартира 2 комнаты
Соко-Баня, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/3
$77,992
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Златиборский административный округ, Сербия
Квартира 2 комнаты
Златиборский административный округ, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
$97,752
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Студия 1 комната в Draglica, Сербия
Студия 1 комната
Draglica, Сербия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/2
$65,769
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Златибор, Сербия
Квартира 2 комнаты
Златибор, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3
$71,991
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Златиборский административный округ, Сербия
Квартира 2 комнаты
Златиборский административный округ, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Новая квартира в курортном регионе Сербии под ВНЖ Продается квартира площадью 45 м2, расп…
$70,000
Оставить заявку
TekceTekce

Типы недвижимости в Сербии

однокомнатные

Параметры недвижимости в Сербии

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти