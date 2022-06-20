Цены на сербскую недвижимость продолжают увеличиваться. По последним сообщениям риэлторов, стоимость квадратного метра в новом жилом фонде Белграда варьируется в пределах 1200–3250 евро, средний показатель составляет €2220. По словам экспертов, стабилизации ситуации со стоимостью недвижимости в Сербии ожидать не приходится, по прогнозам, расценки продолжат расти.

Цифры и подробности

На момент публикации этой статьи один из самых бюджетных жилых объектов в Белграде — небольшая квартира метражом 21 м² — оценивался в €17 тыс., то есть менее тысячи евро за кв. м. Здесь же в городе выставлена на продажу квартира чуть больше, площадью 24 м², но по несоизмеримо более высокой цене — продавец запрашивал за нее €39,600. Эти два примера наглядно демонстрируют неоднородность рынка жилья в столице Сербии.

В центре города можно найти студии метражом 38 кв. м, продающиеся менее чем за €117 тыс. Если вас интересуют варианты с двумя спальнями, их стоимость стартует от €49,500. Премиальная недвижимость также широко представлена, например, в районе Белградской набережной продается квартира площадью 60 м², за которую просят около 492 тыс. евро.

Как обстоят дела на рынке жилья в соседних государствах?

В Сараево — столице соседствующей с Сербией Боснии и Герцоговины — квадратный метр в двухкомнатных квартирах может стоить немногим больше тысячи евро. К примеру, в одном из домов 1935 года постройки квартира метражом 62 м² продавалась за €63,9 тыс.

В Подгорице (Черногория) однушка метражом 28 м² продавалась за €32,200 или по 1,5 тыс. евро за «квадрат».

В столице Хорватии — Загребе — за квадратный метр запрашивают чуть больше €2 500, двушку метражом 33 кв. м можно приобрести за €83,7 тыс. В студиях 1 кв. м оценивается здесь в €1600, то есть за квартиру в 18 кв. м. нужно отдать от €30 тыс.

В Будапеште (Венгрия) цены повыше — за квадратный метр в среднем придется заплатить от €2,52 тыс.

В Вене, столице Австрии, расценки еще выше в сравнении с сербскими — за кв. м здесь в некоторых квартирах просят по €6,5 тыс. Например, двухкомнатное жилье в 70 «квадратов» обойдется минимум в €50 тыс.

А в Бухаресте (Румыния) за квадратный метр хотят чуть более €1,5 тыс., можно найти варианты в новостройке и по €1,1 тыс. за кв. м и даже ниже. К примеру, жилье площадью 52 кв. м предлагалось за €56 тыс.

Вывод

Цены на недвижимость в Сербии остаются плюс-минус на уровне с расценками в соседних государствах, но многое зависит от расположения, класса объекта, населенного пункта.