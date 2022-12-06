«Все оказалось не так просто». Личный опыт переезда на Бали и полезная информация для тех, кто сомневается

Дорого ли жить на Бали? В какие районы острова чаще всего переезжают иностранцы? Какие документы нужно подготовить для релокейта? Все о переезде на Бали из первых уст — в нашем материале.

Индонезийский остров Бали — это популярное место не только для отдыха, но еще и для релокейта. Красота пейзажей, богатая история и дух свободы вдохновляют многих путешественников превратить свое недолгое райское приключение на Бали в постоянный образ жизни. Но перед тем, как по-настоящему погрузиться в балийскую жизнь, не помешает узнать побольше деталей о процессе переезда, местной культуре и стоимости жизни.

Своим личным опытом с нами поделилась Виктория Орлик : она рассказала, почему выбрала для релокейта именно Бали, как искала жилье и с какими трудностями при этом столкнулась, а также о том, чем жизнь на Бали привлекательна, а чем не очень.

«Это было спонтанное решение — плана переезжать не было»

— Меня зовут Виктория. Последние 5 лет я жила в Москве и работала IT HR — занималась хантингом экспертов в IT для российских и международных компаний. Несколько месяцев назад перешла полностью на фриланс. Дорожу свободой, которая появилась в моей жизни, — выбираю классных для себя клиентов, работаю по удобному для меня графику, управляю нагрузкой и сама ставлю прайс.

На Бали я живу 7 месяцев, планирую остаться еще на полгода. Всю жизнь я мечтала жить у океана, в теплом климате; невероятно люблю природу, путешествия и классных людей. Бали — идеальное сочетание всех этих пунктов.

Недавно я загорелась идеей показать ребятам из РФ жизнь на Бали изнутри, со всеми плюсами и минусами. Ведь многие сейчас в поисках страны для переезда, а жить здесь очень комфортно. Мой блог можно найти в Инстаграм . Для меня это не просто блог, а возможность помочь людям обрести новый дом. Сейчас я оказываю поддержку в переезде: виза, аренда байков, рекомендации по поиску жилья, оформление водительских прав, открытие счета в банке и т.д.

— Вообще, переезд был спонтанным решением — плана переезжать не было. В период январь-март 2022-го я зимовала на Шри-Ланке, а 1 апреля должна была вернуться в Россию и жить свою привычную жизнь. Но, после февральских событий я сдала билеты, и череда последующих событий привела меня на Бали.

Бали я выбрала по ряду причин:

Климат и природа. Обожаю Азию за вечное тепло. Океан в 10 минутах от дома — бесценно.

Обожаю Азию за вечное тепло. Океан в 10 минутах от дома — бесценно. Цены. На Бали жили мои знакомые, которые рассказали о стоимости жизни. Уровень бюджета меня более чем устроил и сильно удивил.

На Бали жили мои знакомые, которые рассказали о стоимости жизни. Уровень бюджета меня более чем устроил и сильно удивил. Длительный срок пребывания. На Бали можно каждые 2 месяца продлевать визу и жить сколько угодно времени.

На Бали можно каждые 2 месяца продлевать визу и жить сколько угодно времени. Русскоговорящее комьюнити. В любом кафе или гестхаусе можно услышать русскую речь.

Для подготовки к переезду у меня было несколько недель. За это время я предприняла следующие шаги:

1. Расспросила друзей, живущих на Бали, почему им нравится там, как искать жилье и сколько стоит жизнь.

2. Пересмотрела большой выпуск Антона Птушкина, пропиталась атмосферой и поняла — хочу жить здесь еще сильнее!

3. Изучила форум Винского и БалиФорум, выбрала район для первого месяца проживания, разобралась с визовыми вопросами и выбрала страховку.

4. Подала документы на визу. Убедилась, что у меня 100% есть все, чтобы меня впустили.

5. Жилье бронировала за 2 дня до вылета через Booking.

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Что касается документов, которые нужно подготовить, то на сегодня список такой:

Заграничный паспорт сроком действия более 6 месяцев на момент выезда из страны пребывания.

Обратный билет из Индонезии (или бронь билета).

Подтверждение брони в отеле / гестхаусе / вилле.

Сертификат о полной вакцинации.

Страховка с покрытием от $50.000.

Как видите, все довольно просто.

Примечание. Чтобы переехать на Бали, можно воспользоваться следующими опциями виз: бесплатная виза, виза по прибытии (VoA), социальная, туристическая или культурная виза — они действуют от 30 до 180 дней и их можно продлевать. Если вы планируете переехать на Бали на более длительный срок, можно оформить так называемый KITAS (временное разрешение на работу). Также возможно получить семейную визу через вашего работодателя, если вы планируете переезжать с семьей.

«Поиск жилья оказался самым сложным процессом»

— Сложности настигли сразу по прилету: мне не подтвердили бронь отеля, wi-fi в аэропорту не работал. Спасибо таксисту, который помог купить симкарту и катал меня 2 часа по центру Чангу ночью в поисках свободной комнаты в гестхаусе. Как оказалось, после 10 вечера на Бали почти все закрыто, на улице темно и стремно. А в гестхаусах персонал работает только до 6 вечера максимум. В общем, я пережила тот еще велкам-квест от Бали, но комната была найдена.

Следующие 3 недели я занималась исключительно рутинными делами: оформляла счет в банке Permata, получала водительские права на байк, училась его вождению с нуля. Сложность заключалась в том, что нужно было сразу влиться в рабочий ритм, а бытовые задачи требовали много внимания. Мне было важно найти множество контактов проверенных людей, которые помогут разрешить все эти задачи. Поиск жилья оказался самым сложным процессом, с этим справлялась исключительно сама.

До прилета на Бали я еще не догадывалась, насколько сложно будет найти классный гестхаус или виллу на долгий срок. Спрос на хорошее жилье на Бали уже в мае был высоким.

Можно искать жилье на booking, airbnb, agoda. Также есть много чатов в телеграм, несколько маркетплейсов на Facebook. Очень классно работает нетворкинг, хорошее жилье часто «переходит» из рук в руки.

Перед оплатой я всегда лично приезжаю в гестхаус, чтобы убедиться, что место мне действительно подходит. Сбить цену можно, написав владельцу напрямую через whatsapp, оплатить — переводом на карту. Индонезийцы довольно порядочные ребята, аренда оформляется через договор.

Цены на недвижимость и аренду жилья растут и, вероятно, продолжат расти в ближайшее время. Для примера: в период карантина комнаты в гестхаусах с оценкой от 7+ стоили $250 — $400/месяц (Чангу, Семиньяк) — сейчас цена выросла до $550-$750 в месяц. В центре Чангу, в Бату Болонг, Бераве цена может достигать и $1000 в месяц.

Аренда вилл всегда была дороже за счет высокого уровня комфорта. Средняя цена аренды 3‑комнатной виллы, где будет включен клининг, уход за садом, чистка бассейна, — от $3000-$3500 в месяц.

Недвижимость на Бали растет в цене на 15%-20% ежегодно. Общаюсь сейчас с компаниями, которые занимаются строительством вилл на острове, поэтому из первых уст знаю о порядке цен и качестве жилья. Например, 3-х комнатную виллу в Чангу сейчас можно купить за $180.000. Доходность при сдаче в аренду — от 40% годовых.

Примечание. В Индонезии иностранцам не так просто купить недвижимость: единственный способ это сделать — создать здесь компанию и, таким образом, получить доступ к лицензиям на право строительства и право на использование. Поэтому многие иностранцы, у которых нет бизнеса на Бали, просто выбирают долгосрочный договор аренды. Это означает, что дом или земля могут быть арендованы на 25 лет с продлением до 70 лет, а также могут быть сданы в субаренду для получения прибыли.

«В Москве я тратила ровно столько же. Но есть несколько значительных отличий»

— Комфортно себя чувствовать на Бали можно на уровне средней зарплаты в Москве или Питере. Конечно, расходы у всех разные. Давайте приведу свой пример.

Я трачу от $2000 до $2500 в месяц. Самая крупная статья расходов — аренда жилья: я плачу $600-$800/месяц за комнату на средненькой вилле или в хорошем гестхаусе. Питаюсь я исключительно в кафе и ресторанах — на это уходит от $400 до $550. Остальные расходы: виза, страховка, путешествия, спа, косметика, спорт и т.д.

В Москве я тратила ровно столько же. Но есть несколько значительных отличий: на Бали свежий воздух, океан, активный образ жизни, путешествия и солнечная погода, очень доброжелательные и душевные люди.

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Теперь немного о бытовых нюансах. Россиянам без Китас (рабочая виза) открыть счет в банке сейчас разрешает только банк PermataMe. Можно получить мультивалютную карту, которая будет работать почти по всей Азии. Очень много банкоматов и отделений по всему острову.

Что касается медицины, сама я пока что обращалась только в частную стоматологию, где ставила пломбы — все прошло отлично. По отзывам моих друзей, которые продолжительное время жили на Бали, медицина здесь на уровне ниже среднего. На этапе лечения ОРВИ, операций на аппендицит и отравления вопросов не возникает. Но если мы говорим о более серьезных случаях, многие летают лечиться в Малайзию, Южную Корею, Турцию. Однако есть и другие примеры: мой друг недавно попал в аварию, получил открытый перелом кисти — операция прошла успешно и рука уже полностью зажила. 100% стоимости покрыла страховка.

«Одни только закаты стоят того, чтобы приехать сюда»

— Жизнь на Бали мне нравится по многим причинам, выделю топовые моменты:

Климат и природа. Здесь всегда тепло, есть относительная смена температуры: у океана +26-32, в горах +15-22. Остров утопает в сочной зелени, большое наслаждение любоваться природой со всех сторон, путешествуя на байке. Порой я даже сомневаюсь, что такие пейзажи реальны. А какие закаты... Одни только закаты стоят того, чтобы приехать сюда.

Здесь всегда тепло, есть относительная смена температуры: у океана +26-32, в горах +15-22. Остров утопает в сочной зелени, большое наслаждение любоваться природой со всех сторон, путешествуя на байке. Порой я даже сомневаюсь, что такие пейзажи реальны. А какие закаты... Одни только закаты стоят того, чтобы приехать сюда. Люди. Добродушие и улыбки местных топят самые холодные сердца. Балийцы часто предлагают помощь, они очень отзывчивые и искренние. Недавно я проезжала через горы на байке. Было безлюдно. Остановилась вдоль обочины, чтобы сверить маршрут. Из скромного деревенского домика ко мне подошел балиец и стал спрашивать, что случилось, начал предлагать помощь — это было невероятно мило.

Добродушие и улыбки местных топят самые холодные сердца. Балийцы часто предлагают помощь, они очень отзывчивые и искренние. Недавно я проезжала через горы на байке. Было безлюдно. Остановилась вдоль обочины, чтобы сверить маршрут. Из скромного деревенского домика ко мне подошел балиец и стал спрашивать, что случилось, начал предлагать помощь — это было невероятно мило. Возможности. На острове легко завести полезные контакты и искать друзей. Тут собрались интересные люди со всего мира — от Европы до Латинской Америки. Многие открывают здесь бизнес и остаются на ПМЖ.

На острове легко завести полезные контакты и искать друзей. Тут собрались интересные люди со всего мира — от Европы до Латинской Америки. Многие открывают здесь бизнес и остаются на ПМЖ. Инфраструктура. На острове есть буквально все, за исключением большого количества торговых центров. Продуктовые магазины, заправки на каждом шагу, клиники, стоматологии, школы, детские сады. Очень много спортивных залов и салонов красоты.

На острове есть буквально все, за исключением большого количества торговых центров. Продуктовые магазины, заправки на каждом шагу, клиники, стоматологии, школы, детские сады. Очень много спортивных залов и салонов красоты. Транспортная доступность. Можно добраться в любой уголок острова; очень хорошие дороги (не без редких исключений, конечно).

Можно добраться в любой уголок острова; очень хорошие дороги (не без редких исключений, конечно). Свобода. Свобода витает в воздухе. Это ощущение появляется сразу по прилету. Плюс, на Бали очень много национальностей, взглядов и убеждений — и большинство это принимает.

Минусы, безусловно, тоже есть. Вот что не нравится лично мне:

Трафик и манера вождения. Навыки вождения местных оставляют желать лучшего. Водят балийцы страшно: подрезают и буквально бросаются под колеса, путают поворотники, не предупреждают о маневрах. Хорошие новости — со временем к этому привыкаешь и на автомате избегаешь опасных ситуаций.

Навыки вождения местных оставляют желать лучшего. Водят балийцы страшно: подрезают и буквально бросаются под колеса, путают поворотники, не предупреждают о маневрах. Хорошие новости — со временем к этому привыкаешь и на автомате избегаешь опасных ситуаций. Насекомые. Они очень назойливые, особенно в сезон дождей. Часто насекомые заползают и в дом, прячась от воды на улице — но там от них можно избавиться с помощью специальных средств.

Они очень назойливые, особенно в сезон дождей. Часто насекомые заползают и в дом, прячась от воды на улице — но там от них можно избавиться с помощью специальных средств. Отсутствие тротуаров и парков. Этого мне лично сильно не хватает. Все и везде передвигаются на байках, даже если нужно преодолеть несколько метров (как бы забавно это ни звучало).

— Самые подходящие районы для экспатов и зимовщиков находятся на Юго-западе: Чангу, Семиньяк, Кута, Букит, Убуд. Здесь очень плотная застройка, множество кафешек; отели, виллы и гестхаусы на любой запрос. Почему именно здесь? Все просто — серфинг.

От Юга до Севера острова примерно 3-3,5 часа. Можно в выходные съездить посмотреть дельфинов и поплавать с планктоном на курорт Ловина. В Ловине очень живописно, спокойное море. Там есть все необходимое: магазины, виллы, отели, прачечные, несколько вкусных ресторанчиков. Но пока это исключительно «туристическая история выходного дня» — через несколько дней становится скучно, так как нет комьюнити; плюс, далеко от аэропорта. В ближайшие несколько лет, я уверена, это место станет вторым Чангу — очень уж выгодная локация для инвестиций.

На Северо-Востоке лично мне нравится район Кинтамани: подъем на вулкан Гунунг-Батур, обалденные виды на долину; здесь более прохладный климат, но красиво очень.

У побережья Северо-Запада есть деревушка Амед, которая славится красивыми кораллами и школами дайвинга. Это место, как и Ловина, больше подойдет для кайфовых выходных и пляжного релакса.

На Западе расположен шикарный национальный парк, резорты — это привлекательное место для проведения ретритов и единения с природой.

Подведу итог. Вся жизнь сосредоточена на Юго-Западе, все остальное по периметру острова — локации со слабо развитой инфраструктурой и отсутствием постоянного комьюнити. На Бали очень дешево путешествовать, вход на водопад или в храм стоит от $2 до $10. Путешествуя с компанией на байках и вместе снимая виллу, порой можно даже не ощутить, что поездка потребовала каких-то трат.