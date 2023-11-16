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589 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Tibubeneng, Индонезия
1
1
81 м²
2/4
Премиум апартаменты на Бали вблизи океана Уникальный проект для жизни и инвестиций, не имею…
€300,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
4
263 м²
Роскошный комплекс из 17 вилл, в самом центре Чангу, Бату Болонг. Этот уникальны…
€595,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
4
280 м²
Комплекс вилл расположен в Чангу, в 3 минутах езды от пляжа, в 1 минуте ходьбы от Fitness Pl…
€575,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
4
274 м²
Роскошные виллы на берегу океана в Переренане, одном из самых живописных районов Чангу. 7 ви…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
235 м²
Представляем вам уникальный комплекс роскошных вилл на берегу океана в Переренане, одном из …
€700,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
2
34 м²
Красивые апартаменты с живописным видом прямо на берегу океана, на самой дорогой улице остро…
€135,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
90 м²
Роскошный комплекс таунхаусов, в самом сердце Бали. Этот оазис роскоши предлагает живописные…
€360,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
91 м²
Добро пожаловать в уникальный жилой комплекс, предоставляющий роскошные таунхаус…
€320,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с Pool
Kerobokan Klod, Индонезия
4
450 м²
2
Закрытый комплекс вилл в престижном районе, Бали, Индонезия Предлагаются качественные виллы…
€795,382
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
98 м²
Уникальный комплекс из 10 роскошных таунхаусов, впечатляющем уникальный опыт проживания на б…
€365,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Ungasan, Индонезия
3
151 м²
2
Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, центре Букита, Бали, Индонезия Пре…
€262,360
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Ungasan, Индонезия
3
110 м²
2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Букит, Б…
€288,596
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с Pool
Bangkiang Sidem, Индонезия
3
115 м²
1
Одноэтажная вилла с бассейном, Убуд, Бали, Индонезия Предлагается вилла с бассейном и зоной…
€247,423
Рекомендовать
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
2
315 м²
Комплекс - ADEM РАСПОЛОЖЕНИЕ- Престижный район - Бали, Убуд, Гианьяр. ⚙ Готовность…
€294,788
Рекомендовать
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
2
2
290 м²
РАСПОЛОЖЕНИЕ- Престижный район - Бали, Убуд, Гианьяр. ⚙ Готовность - декабрь 2024 г. …
€267,152
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
4
3
125 м²
1/1
О комплексе Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 ви…
€426,061
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
1
45 м²
1/3
О комплексе Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 ви…
€149,237
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
1
1
35 м²
2/3
О комплексе Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 ви…
€119,297
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
1
45 м²
1/3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€132,655
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
1
1
33 м²
1/3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€103,360
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
1
45 м²
2/3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€152,553
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Бали, Индонезия
1
1
20 м²
2/3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€64,485
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
1
1
33 м²
Комплекс - SOHO STUDIO Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Ф…
€103,176
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
1
1
20 м²
Комплекс - SOHO STUDIO Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Ф…
€64,485
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
5
4
500 м²
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, …
€1,29 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
1
1
60 м²
3/10
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, …
€137,721
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Вилла
Бали, Индонезия
75 м²
Индонезия о.Бали Виллы с доходом от 15,7% Виллы в компле…
€104,275
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Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
2
81 м²
Уникальный проект с самым длинным в мире бассейном на крыше – 190 метров. В лучшем туристиче…
€370,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
1
1
45 м²
🔝Современный комплекс премиум апартаментов в в 200м от пляжа Бату Белиг В комплексе буде…
€165,819
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
1
1
40 м²
Современный комплекс премиум апартаментов ▪️Площадь апартаментов 40 кв.м. ЧТО РЯДОМ: …
€165,819
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