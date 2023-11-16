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Жильё в Индонезия

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589 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Tibubeneng, Индонезия
VIP
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Tibubeneng, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/4
Премиум апартаменты на Бали вблизи океана Уникальный проект для жизни и инвестиций, не имею…
€300,000
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 263 м²
Роскошный комплекс из 17 вилл, в самом центре Чангу, Бату Болонг. Этот уникальны…
€595,000
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 280 м²
Комплекс вилл расположен в Чангу, в 3 минутах езды от пляжа, в 1 минуте ходьбы от Fitness Pl…
€575,000
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 274 м²
Роскошные виллы на берегу океана в Переренане, одном из самых живописных районов Чангу. 7 ви…
€650,000
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 235 м²
Представляем вам уникальный комплекс роскошных вилл на берегу океана в Переренане, одном из …
€700,000
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 34 м²
Красивые апартаменты с живописным видом прямо на берегу океана, на самой дорогой улице остро…
€135,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Роскошный комплекс таунхаусов, в самом сердце Бали. Этот оазис роскоши предлагает живописные…
€360,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 91 м²
Добро пожаловать в уникальный жилой комплекс, предоставляющий роскошные таунхаус…
€320,000
Вилла 3 спальни с террасой, с Pool в Kerobokan Klod, Индонезия
Вилла 3 спальни с террасой, с Pool
Kerobokan Klod, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл в престижном районе, Бали, Индонезия Предлагаются качественные виллы…
€795,382
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Уникальный комплекс из 10 роскошных таунхаусов, впечатляющем уникальный опыт проживания на б…
€365,000
Вилла 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Ungasan, Индонезия
Вилла 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Ungasan, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, центре Букита, Бали, Индонезия Пре…
€262,360
Вилла 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Ungasan, Индонезия
Вилла 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Ungasan, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Букит, Б…
€288,596
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с Pool в Bangkiang Sidem, Индонезия
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с Pool
Bangkiang Sidem, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Одноэтажная вилла с бассейном, Убуд, Бали, Индонезия Предлагается вилла с бассейном и зоной…
€247,423
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ubud, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 315 м²
Комплекс - ADEM  РАСПОЛОЖЕНИЕ-  Престижный район - Бали, Убуд, Гианьяр.   ⚙ Готовность…
€294,788
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ubud, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
РАСПОЛОЖЕНИЕ-  Престижный район - Бали, Убуд, Гианьяр.   ⚙ Готовность  - декабрь 2024 г. …
€267,152
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
О комплексе Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 ви…
€426,061
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
О комплексе Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 ви…
€149,237
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
О комплексе Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 ви…
€119,297
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€132,655
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€103,360
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€152,553
Квартира 1 комната в Бали, Индонезия
Квартира 1 комната
Бали, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 2/3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€64,485
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Комплекс - SOHO STUDIO Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Ф…
€103,176
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Комплекс - SOHO STUDIO Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Ф…
€64,485
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, …
€1,29 млн
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/10
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, …
€137,721
Вилла в Бали, Индонезия
Вилла
Бали, Индонезия
Площадь 75 м²
Индонезия о.Бали   Виллы с доходом от 15,7%   Виллы в компле…
€104,275
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 81 м²
Уникальный проект с самым длинным в мире бассейном на крыше – 190 метров. В лучшем туристиче…
€370,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
🔝Современный комплекс премиум апартаментов в в 200м от пляжа Бату Белиг  В комплексе буде…
€165,819
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Современный комплекс премиум апартаментов ▪️Площадь апартаментов 40 кв.м.  ЧТО РЯДОМ: …
€165,819

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