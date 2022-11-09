Индонезия запустила новую услугу, чтобы облегчить туристам процесс въезда. Речь об электронных визах по прибытии e-VOA, которыми официально можно пользоваться с 9 ноября, то есть с сегодня.

Что такое e-VOA? Это однократная виза, по которой можно находиться в Индонезии не более 30 дней на протяжении 3 месяцев.

Кто сможет оформить визу e-VOA? Граждане из 26 стран — список государств можно найти тут.

Для въезда в страну у вас должен быть один из этих мотивов: туризм, правительственный визит, деловая встреча, закупка товаров или транзит. Иностранцам с визой e-VOA можно приземляться исключительно в аэропортах Сукарно-Хатта в Джакарте и Нгурах-Рай на Бали.

Как оформить визу? Онлайн через систему molina.imigrasi.go.id. Сделать это можно до вылета или во время транзита. Важно, что e-VOA должна быть у каждого путешественника, включая детей.

Стоимость e-VOA — 500 тысяч индонезийских рупий (около 32$). Оплатить сбор можно картами Mastercard, Visa или JCB.

Такую инициативу власти Индонезии запускают в поддержку саммита G20 на Бали (он пройдет с 15 по 16 ноября 2022-го). Правительство рассчитывает, что с подобной электронной визой иностранцы будут охотнее приезжать в страну.

Отметим, что граждане из тех стран, которых в списке на получение e-VOA нет, могут получить эту визу по прилету.

