Гражданство Армении в 2022 году - Условия получения за инвестиции

Иностранцы вскоре смогут получать армянское гражданство за инвестиции — правительство страны планирует утвердить законопроект к концу октября. Программа инвестиционного гражданства должна ускорить развитие экономики, науки, образования, культуры, здравоохранения и спорта Армении.

Для получения армянского паспорта, нужно будет выполнить одно из 11 условий. Вот эти условия:

безвозвратный взнос от $150,000 в фонд поддержки образования и науки;

вклад $150,000 в акции коммерческой организации (не менее чем на 10 лет);

учреждение в Армении высокотехнологичной и/или IT-компании с капитализацией в $1 миллион;

покупка недвижимости минимум на 10 лет (от $150,000);

приобретение государственных облигаций минимум на $150,000 (не менее чем на семь лет);

вклад от $150,000 в утвержденный правительством инвестиционный фонд на срок не менее 10 лет;

создание в Армении филиала иностранной IT-компании с капитализацией $100 миллионов и более (в Армении должно быть от 500 сотрудников);

создание венчурного фонда в размере $80 миллионов и более;

финансовые инвестиции в высокотехнологичную компанию или венчурный фонд в размере $100 000 и более;

опыт работы (от 20 лет) в высокотехнологичных и/или IT-компаниях, зарегистрированных на Нью-Йоркской, Франкфуртской или Лондонской фондовых биржах;

активное сотрудничество (не менее пяти лет) в международных структурах в почтовой сфере, и инвестиции в эту область не менее $250,000.

Чем интересно гражданство Армении? Например, тем, что с паспортом этой страны можно посещать без виз 70 стран, в том числе Китай, Индию, Аргентину, Бразилию, Иран, Малайзию. Также Армения намерена получить статус кандидата на вхождение в ЕС — так что вполне возможно, что у Черногории, Турции и стран Карибского бассейна скоро появится конкурент в плане привлечения инвесторов.