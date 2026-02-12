Что такое зоны природной красоты в Великобритании и что там с жильем

В Великобритании существует особая категория территорий, которые выделяются не как заповедники, а как ландшафты, имеющие высокую природную и культурную ценность. Они называются зонами природной красоты, или Areas of Outstanding Natural Beauty (AONB), и включают сельские районы, холмы, побережья и традиционные британские пейзажи, сохраненные в их историческом виде.

Эти зоны не являются закрытыми природными резервациями. В их границах расположены деревни, фермерские хозяйства и жилые дома, здесь постоянно проживают люди и действует рынок недвижимости. Однако использование земли и застройка регулируются строже, чем в обычных районах.

В нашем материале мы расскажем, что из себя представляют собой зоны природной красоты в Британии, где они находятся и как статус влияет на стоимость недвижимости.

Что такое зоны природной красоты в Великобритании

Статус AONB в Великобритании представляет собой форму охраны ландшафта по акту National Parks and Access to the Countryside Act 1949. Он вводит разделение между национальными парками и охраняемыми ландшафтными, предназначенными для постоянного проживания и хозяйственной деятельности.

Законодательство закрепляет управление этими зонами за муниципальными органами и национальные администрации. Они же принимают решения о строительстве нового жилья в этих зонах и реконструкции старого.

Поэтому зоны природной красоты остаются жилыми территориями с действующим рынком недвижимости, но режим охраны напрямую влияет на характер застройки и темпы изменений.

Плюсы и минусы недвижимости в зонах природной красоты

Покупка недвижимости в зоне природной красоты отличается от покупки жилья в обычных сельских районах Великобритании. Но нюансов хватает не только при покупке.

Плюсы недвижимости в AONB: Сохраненная среда. Ограничения на застройку и развитие инфраструктуры приводят к тому, что характер местности меняется медленно. Масштабная жилая застройка, промышленные объекты и плотные новые кварталы в AONB появляются крайне редко. Это снижает риски резкого ухудшения окружающей среды вокруг уже существующего жилья.

Ограничения на застройку и развитие инфраструктуры приводят к тому, что характер местности меняется медленно. Масштабная жилая застройка, промышленные объекты и плотные новые кварталы в AONB появляются крайне редко. Это снижает риски резкого ухудшения окружающей среды вокруг уже существующего жилья. Стабильный рост. Новое строительство в зонах природной красоты существенно ограничено. По данным органов планирования, доля отклоненных заявок на новое жилье в AONB заметно выше, чем в обычных районах. В результате предложение на рынке остается ограниченным, что в долгосрочной перспективе поддерживает цены на существующие объекты.

Новое строительство в зонах природной красоты существенно ограничено. По данным органов планирования, доля отклоненных заявок на новое жилье в AONB заметно выше, чем в обычных районах. В результате предложение на рынке остается ограниченным, что в долгосрочной перспективе поддерживает цены на существующие объекты. Привлекательность для долгосрочного проживания. AONB часто выбирают покупатели, ориентированные на качество жизни. Это формирует относительно стабильный спрос со стороны семей, пенсионеров и покупателей второго жилья. В таких зонах реже встречаются резкие колебания цен, характерные для районов с активной застройкой.

AONB часто выбирают покупатели, ориентированные на качество жизни. Это формирует относительно стабильный спрос со стороны семей, пенсионеров и покупателей второго жилья. В таких зонах реже встречаются резкие колебания цен, характерные для районов с активной застройкой. Архитектурная целостность. Требования к материалам, объему зданий и внешнему облику способствуют сохранению традиционной архитектуры деревень и малых городов. Для владельцев это означает более однородную застройку и меньшую вероятность появления несоразмерных объектов по соседству. Минусы недвижимости в AONB: Ограничения на строительство и реконструкцию. Любые изменения недвижимости, включая пристройки, изменение фасада, замену кровли или установку внешнего освещения, могут потребовать дополнительных согласований. Процессы планирования занимают больше времени и требуют более детального обоснования, чем за пределами AONB.

Любые изменения недвижимости, включая пристройки, изменение фасада, замену кровли или установку внешнего освещения, могут потребовать дополнительных согласований. Процессы планирования занимают больше времени и требуют более детального обоснования, чем за пределами AONB. Повышенные расходы на содержание. Использование традиционных строительных материалов и соблюдение архитектурных требований часто увеличивают стоимость ремонта и обслуживания домов. В некоторых зонах предпочтение отдается локальному камню, натуральной черепице или деревянным элементам, которые дороже стандартных решений.

Использование традиционных строительных материалов и соблюдение архитектурных требований часто увеличивают стоимость ремонта и обслуживания домов. В некоторых зонах предпочтение отдается локальному камню, натуральной черепице или деревянным элементам, которые дороже стандартных решений. Ограниченная доходность от аренды. Хотя недвижимость в AONB пользуется спросом, долгосрочная арендная доходность обычно ниже средней по стране. Это связано с высокими ценами покупки и ограничениями на краткосрочную аренду, которые вводятся для защиты местных сообществ и доступности жилья.

Хотя недвижимость в AONB пользуется спросом, долгосрочная арендная доходность обычно ниже средней по стране. Это связано с высокими ценами покупки и ограничениями на краткосрочную аренду, которые вводятся для защиты местных сообществ и доступности жилья. Социальные и регуляторные риски. Во многих зонах природной красоты усиливается давление на рынок жилья со стороны владельцев второго жилья и краткосрочной аренды. В ответ местные советы вводят дополнительные меры, включая ограничения на использование домов и повышенные ставки местных налогов. Для инвесторов это создает регуляторную неопределенность.

Где находятся зоны природной красоты в Британии

Зоны природной красоты распределены по территории Великобритании неравномерно. Всего зон природной красоты (AONB) в Великобритании 46 и 34 из них находятся в Англии. Большая часть их находится:

на юго-западе Англии (Корнуолл, Девон, побережья),

на юго-востоке (Чилтерн, Кент-Даунс, Суррей-Хиллз),

в центральных сельских регионах с традиционным аграрным ландшафтом.

В Уэльсе насчитывается 4 зоны природной красоты, которые покрывают примерно четверть береговой линии страны. Для этих территорий характерно:

меньшее количество населенных пунктов,

более строгий подход к новому строительству,

меньшая роль второго жилья по сравнению с южной Англией.

В Северной Ирландии расположены 8 зон природной красоты, которые охватывают около 20% территории региона. Они включают как прибрежные ландшафты, так и внутренние горные районы.

Самые известные зоны природной красоты Британии

Хотя все зоны природной красоты имеют равный правовой статус, на практике их известность и значение различаются. Рассмотрим самые популярные из них.

Котсуолдс

Источник фото: revigorate.com

Котсуолдс является крупнейшей зоной природной красоты в Англии и одной из самых заселенных. Площадь территории превышает 2000 км², а внутри зоны расположены десятки деревень и малых городов. Ландшафт формируют известняковые холмы и сельская застройка из местного камня, которая стала визуальным символом региона. Близость к Лондону и Оксфорду делает эту зону одной из самых дорогих с точки зрения недвижимости.

Юрское побережье

Источник фото: blog.vestigio.co.uk

Юрское побережье тянется вдоль берегов Дорсета и Девона на протяжении 155 км и охватывает почти 185 миллионов лет геологической истории. Это единственная зона природной красоты в Британии, включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Визуальная ценность здесь напрямую связана с активными природными процессами, прежде всего эрозией, которая ежегодно изменяет линию берега.

Чилтерн

Источник фото: ru.advisor.travel

Чилтернс расположен к северо-западу от Лондона и считается одной из наиболее доступных зон природной красоты для жителей столицы. Более 40% территории занимают буковые леса, а меловые холмы играют важную роль в формировании подземных водных ресурсов юго-востока Англии. Высокая транспортная доступность делает регион популярным среди постоянных жителей и commuters.

Корнуолл

Источник фото: britishrambling.com

Зоны природной красоты в Корнуолле покрывают значительную часть побережья графства. Основная ценность здесь связана с прибрежными ландшафтами, скалами и небольшими рыбацкими поселениями. Регион испытывает сильное давление со стороны туризма и второго жилья, что напрямую отражается на рынке недвижимости и доступности жилья для местных жителей.

Побережье Козвэй-Кост или Мостовая гигантов

Источник фото: travel-more.com

Эта зона природной красоты на северном побережье Северной Ирландии известна прежде всего базальтовыми колоннами, образовавшимися около 60 миллионов лет назад в результате вулканической активности. Территория имеет высокую научную ценность и является одной из наиболее посещаемых природных достопримечательностей региона, при этом оставаясь частью жилой и сельскохозяйственной среды.

Стоимость жилья в зонах природной красоты

Цены на недвижимость в зонах природной красоты (Areas of Outstanding Natural Beauty, AONB) формируются под влиянием как рыночных факторов, так и специфических регуляторных условий. В результате дома в таких зонах стоят заметно дороже по сравнению с сопоставимыми объектами в обычных сельских или городских районах.

Средняя стоимость жилья в зонах природной красоты:

Зона природной красоты (AONB) Примерная средняя стоимость дома Комментарий Surrey Hills ≈ £750,000 Самая дорогая AONB. Chilterns ≈ £613,000 Популярная зона вблизи Лондона. High Weald ≈ £490,000 Лесной и сельский массив на юго-востоке. Cotswolds ≈ £463,300 Крупнейшая AONB, популярная среди покупателей и туристов. Kent Downs ≈ £449,000 Сельская зона с доступом к югу Англии. North Wessex Downs ≈ £435,000 Популярно среди любителей сельской жизни. Dorset ≈ £350,000 Более доступная AONB, часть которой находится вдоль побережья. South Devon ≈ £327,000 Один из более доступных примеров жилья в охраняемых ландшафтах.

Статус AONB включает более строгие требования к застройке и планированию. Это сохраняет дефицит предложений на рынке недвижимости и поддерживает высокие цены. При этом многие AONB расположены в пределах досягаемости крупных агломераций, что усиливает спрос на жилье среди тех, кто работает в городе, но предпочитает жить в сельской среде.

Согласно исследованию Nationwide, средняя стоимость дома в зоне природной красоты в Англии и Уэльсе выше на 15% по сравнению с аналогичной недвижимостью вне таких зон.

Будущее зон природной красоты в Великобритании

Подход к управлению зонами природной красоты в Великобритании постепенно меняется. Если изначально AONB рассматривались прежде всего как инструмент сохранения ландшафта, то сегодня государственная экологическая политика рассматривает зоны природной красоты как ключевые элементы Nature Recovery Networks, направленных на восстановление экосистем и повышение связности природных территорий.

Благодаря значительной площади и относительной сохранности ландшафтов AONB используются для:

восстановления лугов и меловых пастбищ,

защиты опылителей и редких видов,

возрождения традиционных элементов сельского ландшафта, таких как живые изгороди и старые лесополосы.

Несмотря на свою ценность в том числе для рынка недвижимости, в обозримой перспективе расширения сети зон природной красоты в Великобритании ожидать не стоит.

Последняя новая зона была назначена еще в 1995 году, а изменения после этого ограничивались точечными расширениями или объединениями уже существующих территорий. Современная политика в области охраны ландшафтов делает ставку не на количественный рост AONB, поэтому и жили в них будет стабильно расти в цене.