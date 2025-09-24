Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Жилая
  4. Дом

Дома в Армении

Ереван
28
Котайкская область
8
40 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Ереван, Армения
Дом 4 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
This has been our home since we moved in another country in 1993,for a better future , now i…
$80,000
$80,000
Особняк 7 комнат в Ереван, Армения
Особняк 7 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк с мансардой, город Ереван, административный район Аван, улица …
$650,000
$650,000
Особняк 3 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 3 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
Продается 2-й этаж двухэтажного частного дома, в городе Ереване, в административном районе А…
$160,000
$160,000
Особняк 5 комнат в Ереван, Армения
Особняк 5 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк в Мушском районе Котайкского марза общины Касах, площадью 210 …
$240,000
$240,000
Особняк 1 комната в Дилижан, Армения
Особняк 1 комната
Дилижан, Армения
Число комнат 1
Площадь 6 000 м²
Этаж 1/1
Продается земельный участок в Дилижане, по дороге к озеру Парз. Площадь земельного участка с…
$300,000
$300,000
Особняк 6 комнат в Ереван, Армения
Особняк 6 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом в городе Ереван, в районе Петрос Дурян административного р…
$400,000
$400,000
Особняк 12 комнат в Ереван, Армения
Особняк 12 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 12
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Количество этажей 2
Продаются первый и второй этажи пятиэтажного особняка. Город Ереван, административный район …
$700,000
$700,000
Особняк 4 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 4 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный отдельно стоящий дом, город Ереван, административный район Малатия-Себ…
$170,000
$170,000
Особняк 5 комнат в Ереван, Армения
Особняк 5 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается новопостроенный двухэтажный частный дом, в городе Ереван, Аван-Ариндж, на улице Ду…
$500,000
$500,000
Особняк 3 комнаты в Прошян, Армения
Особняк 3 комнаты
Прошян, Армения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, на шоссе Геворг Чауш, община Прошян, Котайкский марз. Особняк…
$300,000
$300,000
Особняк 4 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 4 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается частный дом, город Ереван, административный район Ачапняк, на улице Лукашина. Особ…
$290,000
$290,000
Особняк 4 комнаты в Мердзаван, Армения
Особняк 4 комнаты
Мердзаван, Армения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный особняк, на улице Масиси, муниципалитет Мердзаван, Армавирский марз, п…
$270,000
$270,000
Особняк 3 комнаты в Дзорахбюр, Армения
Особняк 3 комнаты
Дзорахбюр, Армения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный особняк в общине Дзорахпюр Котайкского марза. Дом состоит из 3 комнат,…
$182,000
$182,000
Особняк 3 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 3 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк в городе Ереван, административный район Ачапняк, на улице Лука…
$330,000
$330,000
Особняк 3 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 3 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается собственный дом, Ереван, Норк-Мараш административный район, Арменак Арменакян ул. …
$350,000
$350,000
Особняк 4 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 4 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, в городе Ереван, административный район Арабкир, улица Керу, …
$370,000
$370,000
Особняк 5 комнат в Зораван, Армения
Особняк 5 комнат
Зораван, Армения
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, 1-я улица, Котайкский марз, община Зораван, площадью 207 квад…
$170,000
$170,000
Особняк 6 комнат в Ереван, Армения
Особняк 6 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный частный дом, в городе Ереван, на 1-й улице административного района Да…
$510,000
$510,000
Особняк 6 комнат в Паракар, Армения
Особняк 6 комнат
Паракар, Армения
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается многофункциональное помещение, на проспекте Адмирала Исакова, община Таиров, Армав…
$245,332
$245,332
Особняк 5 комнат в Ереван, Армения
Особняк 5 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом, город Ереван, административный район Эребуни, Сарытагский…
$305,000
$305,000
Особняк 5 комнат в Айнтап, Армения
Особняк 5 комнат
Айнтап, Армения
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается частный дом, Араратская область, село Айнтап, улица 4, общей площадью 800 квадратн…
$170,000
$170,000
Особняк 4 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 4 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, в городе Ереван, в административном районе Нор Норк, на улице…
$350,000
$350,000
Особняк 6 комнат в Арзакан, Армения
Особняк 6 комнат
Арзакан, Армения
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный загородный дом - в селе Арзакан Котайкской области, на центральной ули…
$175,000
$175,000
Особняк 3 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 3 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, город Ереван, административный район Арабкир, улица Севкареци…
$171,000
$171,000
Особняк 12 комнат в Ереван, Армения
Особняк 12 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 12
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 357 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный особняк, город Ереван, административный район Нор-Мараш, на улице Серо…
$460,000
$460,000
Особняк 6 комнат в Ереван, Армения
Особняк 6 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 2/2
$150,000
$150,000
Особняк 5 комнат в Ереван, Армения
Особняк 5 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 402 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный особняк, в городе Ереван, район Арцах, административный район Эребуни.…
$500,000
$500,000
Особняк 3 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 3 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, город Ереван, административный район Малатия-Себастия, во 2-м…
$150,000
$150,000
Особняк 5 комнат в Дзорахбюр, Армения
Особняк 5 комнат
Дзорахбюр, Армения
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный дачный дом, Котайкский марз, община Дзорахбюр, улица Амаранозай, площа…
$237,000
$237,000
Особняк 4 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 4 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, город Ереван, административный район Нор-Норк, район Сирох Хо…
$250,000
$250,000

