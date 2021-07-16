Дубай выдает ВНЖ иностранным пенсионерам сроком на 5 лет. У новой программы есть свои особенности и преимущества

У состоятельных пенсионеров всего мира теперь есть возможность получить ВНЖ ОАЭ сроком на 5 лет при переезде в Дубай. Достаточно стать участником программы Retire in Dubai, которая проводится в эмирате.

Требования к соискателям

К участию в программе допускаются только иностранные граждане в возрасте от 55 лет со статусом пенсионера, действующим в стране проживания (подтвердить этот факт можно, предъявив копию трудовой книжки или пенсионное удостоверение).

Кроме того, заявителям нужно быть готовым выполнить как минимум одно из четырех условий:

Вносить ежемесячные пассивные выплаты от 5,5 тыс. долларов.

Разместить депозит в банке Эмиратов на сумму от 275 тыс. долларов сроком не менее чем на 3 года.

Купить недвижимость в ОАЭ (разрешается несколько объектов) без привлечения ипотечных займов на сумму от 550 тыс. долларов.

Осуществить вложения в недвижимые объекты и депозит на общую сумму не меньше 550 тыс. долларов. При этом стоимость купленного жилья должна быть не менее 275 тыс. долларов.

Чтобы получить ВНЖ, соискателям также потребуется сдать анализ крови и сделать флюорографию. Успешно пройдя отбор, заявитель получит право переехать в Дубай вместе с супругом (ой) и несовершеннолетними детьми на иждивении.

Как обстоит ситуация с въездом в страну?

У граждан пенсионного возраста, планирующих переехать жить в Дубай, не возникнет трудностей с пересечением границ. Даже сейчас, в период пандемии, Эмираты уверенно контролируют ситуацию с коронавирусом. В настоящее время в Дубае работают все объекты инфраструктуры, на территории которых соблюдается полный комплекс надлежащих мер, чтобы исключить рост заболеваемости.

По доле вакцинированного населения ОАЭ занимает передовые позиции в мире. Это позволило стране в кратчайшие сроки открыть границы для иностранных гостей. Так что иностранцы, собирающиеся получить визу на основании недвижимости, могут уже сейчас лететь в Эмираты, чтобы лично подобрать себе жилье.

Основные преимущества переезда в ОАЭ

Высокий уровень медицины

Арабские Эмираты славятся качественным медицинским обслуживанием. Здесь множество медучреждений международного класса, в которых работают высококвалифицированные специалисты. Среди них есть немало врачей, свободно говорящих на русском языке. Высокий уровень местного здравоохранения подтверждает и статистика: страна в этой области занимает почетную 34-ю позицию в мире, согласно авторитетному рейтингу Numbeo.

Пожилые люди, прибывшие в Дубай, могут рассчитывать на платную и базовую медицинскую помощь. Последняя оказывается в государственных госпиталях — чтобы ее получить, не обязательно иметь страховой полис. В то же время важно помнить, что для оформления пенсионной визы в ОАЭ приобретение страховки считается обязательным условием.

Возможность общения с соотечественниками

Переезжая в Дубай, граждане из стран СНГ могут вести активную жизнь, не чувствуя языкового барьера. В мегаполисе много русскоговорящих, причем численность русской общины регулярно растет за счет приезжих из других государств.

Кроме того, в городе есть русская школа, работает радиостанция «Наши Эмираты» и издается журнал «Русские Эмираты». Периодически можно наблюдать за выступлениями российских музыкантов и театральных артистов. Что касается друзей по интересам, то их легко найти через Facebook, если вступить в крупные группы.

Можно продолжать работать и вести бизнес

По правилам новой программы, пенсионеры, переезжающие в Дубай на ВНЖ, могут заниматься трудовой деятельностью. Это очень удобно, учитывая, что многие граждане прибывают в эмират еще в активном возрасте и не хотят сидеть без дела. Условия ВНЖ не запрещают пенсионерам трудиться по найму, но только с их собственного желания или кого-либо из членов их семей. Участникам программы также разрешается свободно продолжать дело у себя в стране или открывать новый бизнес в Дубае.

Безопасно в любое время дня и ночи

В плане безопасности жизни — Эмираты в числе мировых лидеров. В недавнем рейтинге, опубликованном Global Finance, страна по этому показателю заняла 2-е место, уступив только Исландии.

За обеспечение безопасности в Дубае ответственны сотрудники полиции, контролирующие город круглосуточно. Часто они несут свою службу в штатском, чтобы не выделяться из толпы. В результате туристы и местные жители могут спокойно гулять по улицам в любое время суток.

Есть ли минусы?

Из минусов можно выделить:

Дорогая жизнь, которую могут позволить себе преимущественно состоятельные иностранцы. Знойная и сухая погода. Дубай относится к числу наиболее жарких городов мира. Летом здесь наблюдается особенный зной: многие иностранцы на это время уезжают домой, чтобы вернуться в эмират ближе к осени. Разница менталитетов. Важно помнить, что ОАЭ — мусульманское государство, в котором предусмотрены свои ограничения в отношении одежды, высказываний и выражения чувств.

Так что если вы собираетесь переехать жить в Дубай на постоянную основу, обязательно взвесьте все «за» и «против», чтобы принять правильное решение.