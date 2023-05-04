Цены на элитные квартиры в Тиране, столице Албании, уже практически сравнялись с ценами в Дубае. И это еще не предел.

Приведем примеры. В жилом районе Марина (в Дубае) цены на квартиры начинаются от €5100 за квадратный метр. При этом в этом квартале у жильцов есть доступ к следующим услугам — тренажерный зал, поле для гольфа, бассейн на террасе и т. д.

Что касается Тираны, в 2022 году цена квартир в одном из роскошных зданий города — «Книжном здании» — достигла €5000 за 1 кв.м., по данным одного из офисов продаж. А в «Радужном центре», 7-этажном здании с торговыми центрами на двух этажах, квартиры продавались по цене €5000 за квадратный метр.

Стоит указать, что вокруг заявленных офисами продаж цен на элитную недвижимость в Тиране ведутся споры. NAREA (Национальная албанская ассоциация недвижимости) утверждает, что цены на недвижимость, продаваемую в Тиране, не превышают €3500 за квадратный метр. «Выше этого уровня цена продажи недоступна для покупателей», — заявляют в организации.

При этом подчеркнем, что большинство квартир в высотных зданиях столицы продается через офисы продаж строительных компаний. В то же время агентства недвижимости занимаются продажей лишь небольшого числа объектов недвижимости в таких зданиях.

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Если говорить о курортной недвижимости, то на албанском побережье цены на недвижимость достигли уровня €3500 евро за квадратный метр. Если сравнивать с Дубаем, то в «Dubai Maritime City», к примеру, цены на квартиры на первой линии начинаются от €4900 за квадрат.

Что насчет новостроек? В новостройках Тираны, к примеру в районе Блока, цены на квартиры предлагаются в пределах €3500 за 1 кв.м. В новостройках на въезде в Парижскую коммуну цены достигли €2200 за квадрат.

Прогнозируют эксперты следующее: Ильда Залошня из агентства недвижимости «Точка» считает, что восходящий тренд в этом году будет только в элитных районах Тираны, а в остальных жилых районах будет ценовая стагнация; Иониан Антони, администратор агентства «CENTURY 21 Албания», также говорит о том, что в краткосрочной перспективе, в течение следующих 2-3 лет, роста цен на недвижимость больше не будет.