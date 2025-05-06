Купить дом дешево и переехать в Финляндию — чем не мечта? Подборка уютных домиков в лесу
Каким должен быть собственный домик в лесу, где так уютно проводить осенние и зимние вечера? Каждый представляет свой собственный вариант, и, чаще всего, это будет небольшой деревянный коттедж в окружении деревьев. Внутри обязательно должен быть уютный интерьер и тепло от камина или печки. В базе realting. com есть жилье абсолютно на любой вкус, но в этот раз мы сделали для вас подборку именно вот таких — уютных — домиков в лесу. И все они расположены в Финляндии, и все стоят не так уж и дорого. Так может, стоит присмотреться?
Просторный дом в Коувола за €89,000
Коувола — город в юго-восточной части Финляндии, расположенный примерно в 134 километрах от границы с Россией. Город известен своей архитектурой, включающей как старинные деревянные постройки, так и здания в стиле «модерн». Тут находится популярный парк развлечений Тюккимяки. Но главное богатство этих мест — потрясающая природа с густыми лесами и чистыми озерами.
Именно здесь, на улице Sairaalankaari, продается великолепный двухэтажный дом площадью 115 кв. м. на просторном участке в 2067 кв. м. Светло-желтый деревянный дом с металлической крышей утопает в зелени соснового леса, создавая идеальную гармонию с окружающей природой.
В доме четыре комнаты, включая три спальни и просторную гостиную, совмещенную со столовой зоной. Интерьер выполнен в светлых тонах с преобладанием белого цвета, что создает ощущение простора и визуально увеличивает помещения. Деревянные полы медового оттенка добавляют тепла и уюта.
Кухня оборудована всей необходимой бытовой техникой — холодильником, плитой и посудомоечной машиной. Большие окна обеспечивают отличное естественное освещение и прекрасный вид на окружающий лес.
Дом полностью отремонтирован и готов к заселению. Особого внимания заслуживает небольшой балкон на втором этаже, с которого открывается живописный вид на участок и лесной массив. На первом этаже есть выход на просторную террасу — идеальное место для летних барбекю или утреннего кофе на свежем воздухе.
На участке также имеется небольшой хозяйственный домик с красной крышей, который можно использовать как сарай или мастерскую. Перед домом есть достаточно места для парковки нескольких автомобилей, а также навес, который в теплое время года можно использовать как дополнительную зону отдыха.
Дачный коттедж на скалистом участке в Вихти за €67,000
Вихти — живописный муниципалитет, расположенный всего в 45 километрах от Хельсинки, в регионе Уусимаа. Это идеальное место для тех, кто хочет жить вблизи природы, но иметь возможность быстро добраться до столицы. Район славится своими озерами, холмами и густыми лесами.
Именно здесь, на улице Vanha Porintie, продается очаровательный небольшой коттедж площадью 33 кв. м. на просторном участке в 2500 кв. м. Голубой деревянный домик с металлической крышей расположился на скалистой возвышенности, окруженный соснами и березами.
В доме одна комната, которая служит и спальней, и гостиной. Интерьер выполнен в традиционном деревенском стиле с деревянными стеновыми панелями, создающими атмосферу уюта и тепла. Настоящим сердцем дома является красно-кирпичный камин с ярко-красным колпаком, который не только украшает интерьер, но и дарит живое тепло в холодные зимние вечера.
В домике есть базовые удобства, включая плиту для приготовления пищи. Большое окно пропускает много естественного света и открывает вид на окружающий лес. На заднем дворе расположена традиционная финская сауна.
Коттедж требует некоторого ремонта и может стать интересным проектом для любителей создавать уют своими руками. Особого внимания заслуживает небольшая терраса перед входом, с которой открывается живописный вид на природный скалистый ландшафт и лесной массив.
Рядом с основным домиком расположен небольшой хозяйственный сарай в красно-коричневых тонах, который можно использовать для хранения дачного инвентаря или превратить в гостевой домик. На участке также есть детская игровая площадка с деревянной горкой и качелями.
Уютный дом в Торнио за €21,000
В живописном регионе Кеми-Торнио, на севере Финляндии, всего в нескольких километрах от границы со Швецией, продаётся очаровательный желтый дом с характерной красной крышей. Эта недвижимость расположена по адресу Paakkolantie в городе Торнио, примерно в 730 километрах от границы с Россией.
Данный объект представляет собой двухэтажный деревянный дом с просторной жилой комнатой. Несмотря на указанную в документах площадь в 1 м² (вероятно, техническая ошибка), фактическая жилая площадь дома составляет около 80-100 кв. м., что видно по представленным фотографиям. К дому прилагается внушительный земельный участок площадью 12,560 м², что предоставляет отличные возможности для садоводства, отдыха на природе или даже небольшого фермерского хозяйства.
В доме имеется всё необходимое для комфортного проживания:
- Просторная светлая гостиная с обеденной зоной
- Полностью оборудованная кухня с бытовой техникой
- Спальное место (вероятно, есть отдельная спальня на втором этаже)
- Характерные для финского дома яркие элементы декора
Внутреннее пространство дома оформлено в традиционном финском стиле с деревянной отделкой стен и потолка. Гостиная объединена с кухней, что создает просторное открытое пространство, наполненное естественным светом благодаря большим окнам. Яркие детали интерьера и традиционные финские ковры добавляют уюта и характера жилому пространству.
Современный кирпичный дом в Иматре за €101,999
В финском приграничном городе Иматра продается интересный объект недвижимости — просторный кирпичный дом 1875 года постройки, недавно обновленный и модернизированный. Расположен он в экологически чистой зоне на улице Kilomaentie, всего в паре километров от озера.
Дом общей площадью 150 кв. м привлекает внимание своим необычным архитектурным решением — красный кирпичный фасад гармонично сочетается с белыми горизонтальными панелями кровли. Плоская крыша с выступающими козырьками добавляет строению особый шарм и защищает входную зону от осадков.
Внутренняя планировка включает пять комнат (четыре спальни и гостиную), просторный коридор и два санузла с подогревом полов. В доме также есть собственная сауна — неотъемлемый элемент финского комфорта. Судя по фотографиям, интерьер выполнен в современном скандинавском стиле с преобладанием светлых тонов, что визуально расширяет пространство. Кухня-столовая оборудована всей необходимой техникой, а деревянная мебель создает уютную атмосферу.
Важным преимуществом объекта является основательно проведенная модернизация инженерных систем: крыша заменена в 2020 году, трубы обновлены в 2017, а электропроводка полностью переделана в 2022 году. Установлен современный кондиционер с функцией обогрева, что делает дом комфортным для проживания в любое время года.
Отдельного внимания заслуживает земельный участок — целый гектар земли и леса в собственности! На территории уже растут плодоносящие яблони, ягодные кусты, есть небольшой огород и парник. А настоящий бонус для любителей «тихой охоты» — обилие грибов и ягод в собственном лесу. Участок частично благоустроен, имеется гараж с коричневыми воротами, подъездная дорожка и зона для отдыха с подвесными креслами.
Любителям уединения придется по душе расположение дома — соседи только с одной стороны, да и те «не видны и не слышны». Из окон дома открываются живописные виды на лес и, как отмечает продавец, «восхитительные закаты».
Уютный дом у леса на юге Финляндии за €100,000
В южной части Финляндии, в тихом уголке коммуны Лапинъярви, на продажу выставлен компактный одноэтажный дом, окруженный величественными соснами и березами. Особая прелесть этого места — живописный вид на близлежащее озеро и настоящая финская природа буквально за порогом.
За €100,000 предлагается приобрести деревянный дом площадью 75 кв. м. с просторным участком в 5731 кв. м. Внутри расположены три комнаты, включая две спальни, кухня с основными бытовыми приборами (холодильник, плита, посудомоечная машина) и ванная комната. К дому подведено центральное отопление.
Интерьер выполнен в традиционном скандинавском стиле с характерными темными деревянными панелями, создающими контраст с белым потолком. Гостиная оборудована удобным диваном и креслом, а также деревянным журнальным столиком — все необходимое для спокойного отдыха.
Бонусом к дому идет просторный гараж с высокими воротами, способный вместить не только автомобиль, но и служить мастерской или складским помещением. На участке достаточно места как для организации сада, так и для других хозяйственных построек.
Стоит отметить, что дом требует некоторого ремонта, но это отличная возможность для будущего владельца обустроить жилье по своему вкусу, сохранив при этом аутентичность финского загородного дома.
Автор оригинального текста
Опыт работы в сфере журналистики - более 18 лет. С 2005 по 2010 годы училась в университете им. Фр.Скорины на факультете филологии, получив специальность "Преподаватель русского языка и литературы, языковед". С 2005 года работала сначала ведущей на радиостанции, а затем корреспондентом выездной службы новостей ТРК "Гомель". С 2011 по 2012 годы работала журналистом на платформе Hata.by. С 2012 по 2021 годы работала журналистом на платформе Realt.by. Здесь же впоследствие работала редактором и ведущей youtube-канала компании. С 2021 по 2023 год - главный редактор платформы Realting.com.