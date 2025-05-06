Купить дом дешево и переехать в Финляндию — чем не мечта? Подборка уютных домиков в лесу

Каким должен быть собственный домик в лесу, где так уютно проводить осенние и зимние вечера? Каждый представляет свой собственный вариант, и, чаще всего, это будет небольшой деревянный коттедж в окружении деревьев. Внутри обязательно должен быть уютный интерьер и тепло от камина или печки. В базе realting. com есть жилье абсолютно на любой вкус, но в этот раз мы сделали для вас подборку именно вот таких — уютных — домиков в лесу. И все они расположены в Финляндии, и все стоят не так уж и дорого. Так может, стоит присмотреться?

Просторный дом в Коувола за €89,000

Дом 4 комнаты Район Коувола, Финляндия $100,412 4 Комнаты 3 Количество спален 1 ванных комнат 115 м² 1/3 Этаж

Коувола — город в юго-восточной части Финляндии, расположенный примерно в 134 километрах от границы с Россией. Город известен своей архитектурой, включающей как старинные деревянные постройки, так и здания в стиле «модерн». Тут находится популярный парк развлечений Тюккимяки. Но главное богатство этих мест — потрясающая природа с густыми лесами и чистыми озерами.

Именно здесь, на улице Sairaalankaari, продается великолепный двухэтажный дом площадью 115 кв. м. на просторном участке в 2067 кв. м. Светло-желтый деревянный дом с металлической крышей утопает в зелени соснового леса, создавая идеальную гармонию с окружающей природой.

В доме четыре комнаты, включая три спальни и просторную гостиную, совмещенную со столовой зоной. Интерьер выполнен в светлых тонах с преобладанием белого цвета, что создает ощущение простора и визуально увеличивает помещения. Деревянные полы медового оттенка добавляют тепла и уюта.

Кухня оборудована всей необходимой бытовой техникой — холодильником, плитой и посудомоечной машиной. Большие окна обеспечивают отличное естественное освещение и прекрасный вид на окружающий лес.

Дом полностью отремонтирован и готов к заселению. Особого внимания заслуживает небольшой балкон на втором этаже, с которого открывается живописный вид на участок и лесной массив. На первом этаже есть выход на просторную террасу — идеальное место для летних барбекю или утреннего кофе на свежем воздухе.

На участке также имеется небольшой хозяйственный домик с красной крышей, который можно использовать как сарай или мастерскую. Перед домом есть достаточно места для парковки нескольких автомобилей, а также навес, который в теплое время года можно использовать как дополнительную зону отдыха.

Дачный коттедж на скалистом участке в Вихти за €67,000

Коттедж 1 комната Вихти, Финляндия $75,728 1 Комнаты 1 Количество спален 33 м² 1/1 Этаж

Вихти — живописный муниципалитет, расположенный всего в 45 километрах от Хельсинки, в регионе Уусимаа. Это идеальное место для тех, кто хочет жить вблизи природы, но иметь возможность быстро добраться до столицы. Район славится своими озерами, холмами и густыми лесами.

Именно здесь, на улице Vanha Porintie, продается очаровательный небольшой коттедж площадью 33 кв. м. на просторном участке в 2500 кв. м. Голубой деревянный домик с металлической крышей расположился на скалистой возвышенности, окруженный соснами и березами.

В доме одна комната, которая служит и спальней, и гостиной. Интерьер выполнен в традиционном деревенском стиле с деревянными стеновыми панелями, создающими атмосферу уюта и тепла. Настоящим сердцем дома является красно-кирпичный камин с ярко-красным колпаком, который не только украшает интерьер, но и дарит живое тепло в холодные зимние вечера.

В домике есть базовые удобства, включая плиту для приготовления пищи. Большое окно пропускает много естественного света и открывает вид на окружающий лес. На заднем дворе расположена традиционная финская сауна.

Коттедж требует некоторого ремонта и может стать интересным проектом для любителей создавать уют своими руками. Особого внимания заслуживает небольшая терраса перед входом, с которой открывается живописный вид на природный скалистый ландшафт и лесной массив.

Рядом с основным домиком расположен небольшой хозяйственный сарай в красно-коричневых тонах, который можно использовать для хранения дачного инвентаря или превратить в гостевой домик. На участке также есть детская игровая площадка с деревянной горкой и качелями.

Уютный дом в Торнио за €21,000

Дом 1 комната Торнио, Финляндия $22,644 1 Комнаты 1 Количество спален 1 м² 2/2 Этаж

В живописном регионе Кеми-Торнио, на севере Финляндии, всего в нескольких километрах от границы со Швецией, продаётся очаровательный желтый дом с характерной красной крышей. Эта недвижимость расположена по адресу Paakkolantie в городе Торнио, примерно в 730 километрах от границы с Россией.

Данный объект представляет собой двухэтажный деревянный дом с просторной жилой комнатой. Несмотря на указанную в документах площадь в 1 м² (вероятно, техническая ошибка), фактическая жилая площадь дома составляет около 80-100 кв. м., что видно по представленным фотографиям. К дому прилагается внушительный земельный участок площадью 12,560 м², что предоставляет отличные возможности для садоводства, отдыха на природе или даже небольшого фермерского хозяйства.

В доме имеется всё необходимое для комфортного проживания:

Просторная светлая гостиная с обеденной зоной

Полностью оборудованная кухня с бытовой техникой

Спальное место (вероятно, есть отдельная спальня на втором этаже)

Характерные для финского дома яркие элементы декора

Внутреннее пространство дома оформлено в традиционном финском стиле с деревянной отделкой стен и потолка. Гостиная объединена с кухней, что создает просторное открытое пространство, наполненное естественным светом благодаря большим окнам. Яркие детали интерьера и традиционные финские ковры добавляют уюта и характера жилому пространству.

Современный кирпичный дом в Иматре за €101,999

Дом 5 комнат Иматра, Финляндия $115,078 5 Комнаты 4 Количество спален 2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 1

В финском приграничном городе Иматра продается интересный объект недвижимости — просторный кирпичный дом 1875 года постройки, недавно обновленный и модернизированный. Расположен он в экологически чистой зоне на улице Kilomaentie, всего в паре километров от озера.

Дом общей площадью 150 кв. м привлекает внимание своим необычным архитектурным решением — красный кирпичный фасад гармонично сочетается с белыми горизонтальными панелями кровли. Плоская крыша с выступающими козырьками добавляет строению особый шарм и защищает входную зону от осадков.

Внутренняя планировка включает пять комнат (четыре спальни и гостиную), просторный коридор и два санузла с подогревом полов. В доме также есть собственная сауна — неотъемлемый элемент финского комфорта. Судя по фотографиям, интерьер выполнен в современном скандинавском стиле с преобладанием светлых тонов, что визуально расширяет пространство. Кухня-столовая оборудована всей необходимой техникой, а деревянная мебель создает уютную атмосферу.

Важным преимуществом объекта является основательно проведенная модернизация инженерных систем: крыша заменена в 2020 году, трубы обновлены в 2017, а электропроводка полностью переделана в 2022 году. Установлен современный кондиционер с функцией обогрева, что делает дом комфортным для проживания в любое время года.

Отдельного внимания заслуживает земельный участок — целый гектар земли и леса в собственности! На территории уже растут плодоносящие яблони, ягодные кусты, есть небольшой огород и парник. А настоящий бонус для любителей «тихой охоты» — обилие грибов и ягод в собственном лесу. Участок частично благоустроен, имеется гараж с коричневыми воротами, подъездная дорожка и зона для отдыха с подвесными креслами.

Любителям уединения придется по душе расположение дома — соседи только с одной стороны, да и те «не видны и не слышны». Из окон дома открываются живописные виды на лес и, как отмечает продавец, «восхитительные закаты».

Уютный дом у леса на юге Финляндии за €100,000

Дом 3 комнаты Torpparinmaki, Финляндия $113,214 3 Комнаты 2 Количество спален 1 ванных комнат 75 м² 1/1 Этаж

В южной части Финляндии, в тихом уголке коммуны Лапинъярви, на продажу выставлен компактный одноэтажный дом, окруженный величественными соснами и березами. Особая прелесть этого места — живописный вид на близлежащее озеро и настоящая финская природа буквально за порогом.

За €100,000 предлагается приобрести деревянный дом площадью 75 кв. м. с просторным участком в 5731 кв. м. Внутри расположены три комнаты, включая две спальни, кухня с основными бытовыми приборами (холодильник, плита, посудомоечная машина) и ванная комната. К дому подведено центральное отопление.

Интерьер выполнен в традиционном скандинавском стиле с характерными темными деревянными панелями, создающими контраст с белым потолком. Гостиная оборудована удобным диваном и креслом, а также деревянным журнальным столиком — все необходимое для спокойного отдыха.

Бонусом к дому идет просторный гараж с высокими воротами, способный вместить не только автомобиль, но и служить мастерской или складским помещением. На участке достаточно места как для организации сада, так и для других хозяйственных построек.

Стоит отметить, что дом требует некоторого ремонта, но это отличная возможность для будущего владельца обустроить жилье по своему вкусу, сохранив при этом аутентичность финского загородного дома.