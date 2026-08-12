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Квартиры в Общине Ульцинь, Черногория

;
Улцинь
90
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95 объектов найдено
Квартира 1 комната в Улцинь, Черногория
Квартира 1 комната
Улцинь, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/6
Студия в комплексе на первой линии моря.Студия в комплексе Porta Rai — это возможность стать…
$244,662
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Студия 1 комната в Улцинь, Черногория
Студия 1 комната
Улцинь, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Откройте для себя отличную возможность владеть функциональной квартирой-студией в самом серд…
$51,837
НДС
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Квартира 2 комнаты в Улцинь, Черногория
Квартира 2 комнаты
Улцинь, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/6
Апартаменты с 1 спальней в комплексе на первой линии.Апартаменты с 1 спальней в комплексе Po…
$414,310
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Квартира в Улцинь, Черногория
Квартира
Улцинь, Черногория
Площадь 61 м²
Этот великолепный комплекс расположен в Ульцине, к югу от Черногории, на первой линии к морю…
$357,760
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Montenegro Properties
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Квартира 3 комнаты в Улцинь, Черногория
Квартира 3 комнаты
Улцинь, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 5/6
Пентхаус в комплексе на первой линии.Пентхаус в комплексе Porta Rai — это возможность стать …
$903,635
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Квартира 3 комнаты в Улцинь, Черногория
Квартира 3 комнаты
Улцинь, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 3/6
Апартаменты с 2 спальнями в комплексе на первой линии.Апартаменты с 2 спальнями в комплексе …
$646,278
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Квартира 3 комнаты в Улцинь, Черногория
Квартира 3 комнаты
Улцинь, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 153 м²
Porta Rai Beachfront Hotel & Residences - это крупномасштабный кондо-отель, расположенный не…
$902,909
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2
Эта современная квартира площадью 51 м2, на завершающей стадии строительства, предлагает уни…
$133,702
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Квартира в , Черногория
Квартира
, Черногория
Площадь 39 м²
Этаж 1
Porta Rai Beachfront Hotel & Residences - это 5-звездочный кондо-отель на Великой Плаже, 13-…
$209,871
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Квартира 9 спален в Улцинь, Черногория
Квартира 9 спален
Улцинь, Черногория
Количество спален 9
Площадь 234 м²
Продается двухэтажный дом в поселение Дони Штой вблизи города Улцинь. Площадь дома составляе…
$436,175
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Квартира 1 комната в Улцинь, Черногория
Квартира 1 комната
Улцинь, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Откройте для себя новый дом или инвестиционную возможность в престижной резиденции Liman Oli…
$136,464
НДС
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Квартира 1 комната в Derana 18 Gjerana 18, Черногория
Квартира 1 комната
Derana 18 Gjerana 18, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Move-in ready & rent-ready. Яркая, полностью меблированная однокомнатная комната в новом зда…
$139,050
НДС
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Квартира 1 спальня в , Черногория
Квартира 1 спальня
, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Новая квартира площадью 43 м2 в новом современном доме. Отличный вариант для отдыха у моря, …
$115,999
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Квартира 1 комната в Улцинь, Черногория
Квартира 1 комната
Улцинь, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Отличная возможность приобрести современную однокомнатную квартиру, расположенную в центре У…
$105,911
НДС
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
Квартира с 1 спальней площадью 49,2 м2 на первом этаже нового современного здания Ciling в п…
$125,065
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 87 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$516,674
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Квартира в Улцинь, Черногория
Квартира
Улцинь, Черногория
Предлагаются к продаже апартаменты и резиденции премиум-класса в составе нового комплекса, р…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в , Черногория
Квартира 1 спальня
, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
Квартира площадью 40 м2 в Улцине, расположенная на 1-м этаже нового современного дома. Плани…
$110,457
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Студия 1 комната в Улцинь, Черногория
Студия 1 комната
Улцинь, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Porta Rai Beachfront Hotel & Residences - это премиальная приморская застройка, управляемая …
$200,321
НДС
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Квартира 2 спальни в Улцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Расположенный в спокойном районе Лимана Ульцинь, Oliva Park - это жилой комплекс премиум-кла…
$178,681
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$408,452
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Квартира 2 спальни в , Черногория
Квартира 2 спальни
, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 4/4
Квартира площадью 72 м2, расположенная на 4 этаже (последнем) дома с лифтом. Планировка вклю…
$165,360
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Квартира 2 спальни в Улцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Представляем к продаже квартиру с двумя спальнями площадью 69 кв. м, расположенную в новом д…
$155,460
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 95 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$584,168
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Квартира в Улцинь, Черногория
Квартира
Улцинь, Черногория
Площадь 39 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Отличная бизнес-инвестиция! Расстояние до моря 70 м  Всего …
$239,718
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Квартира 1 спальня в Derana 2 Gjerana 2, Черногория
Квартира 1 спальня
Derana 2 Gjerana 2, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3
Современная квартира площадью 45 м2 в новом доме 2021 года постройки. Расположена на 3-м эта…
$105,994
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Квартира 5 спален в , Черногория
Квартира 5 спален
, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 4/5
Квартира - пентхаус площадью 105 м2 в новом жилом здании в Đeranje Djerane. Структура: гости…
$227,903
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$422,416
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Квартира 1 комната в Улцинь, Черногория
Квартира 1 комната
Улцинь, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Яркая и привлекательная однокомнатная квартира площадью 46 м2 выставлена на продажу в центре…
$110,525
НДС
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Квартира 2 спальни в Улцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Эта современная двухкомнатная квартира, расположенная на первом этаже нового здания, предлаг…
$132,539
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Типы недвижимости в Общине Ульцинь

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Ульцинь, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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