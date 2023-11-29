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Квартиры в Община Ульцинь, Черногория
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22 объекта найдено
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Ульцинь, Черногория
2
1
56 м²
4
Продается двухкомнатная площадью 56 кв. м. в новом доме. Кухня-гостиная, спальня, санузел…
€82,500
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ульцинь, Черногория
2
55 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 55 кв метров в Ульцине. Квартира на…
€85,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
3
2
105 м²
ID 564 Продаётся квартира с двумя спальнями с видом на море в Улцине Очень тихое споко…
€99,650
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
2
1
50 м²
2
ID 466 Продается новая квартира с 1 спальней в Улцине Квартира расположена в новом мно…
€79,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни
Ульцинь, Черногория
3
320 м²
NUM 5200 Пентхаус на продажу в самом центре Ульциня. Площадь 320м2, 5 этаж. Планировка кварт…
€525,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Ульцинь, Черногория
1
1
84 м²
1/5
Двухкомнатная квартира в нескольких минутах ходьбы от набережной, с видом на море и Старый г…
€125,000
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Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
2
98 м²
NUM 4849 Мы предлагаем на продажу двухкомнатную квартиру с видом на море в солнечном горо…
€170,000
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Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
2
61 м²
NUM 4309 Продается квартира в Ульцине, недалеко от набережной. Квартира имеет площадь 61 м2…
€95,000
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Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
2
67 м²
NUM 4729 Квартира на продажу в Улцинь. Квартира имеет площадь 67 м2 и расположена на 3 этаже…
€135,000
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Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
2
62 м²
NUM 4728 Квартира на продажу в Ульцине. Квартира имеет площадь 62 м2 и расположена на 4 этаж…
€120,000
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Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
1
48 м²
NUM 4730 Квартиры на продажу в Улцинь. Апартаменты имеют площадь 39 м2 - 49 м2 и расположены…
€85,000
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Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
2
61 м²
NUM 4298 Квартиры на продажу в Улцинь. Площадь доступных квартир составляет от 27 м2 до 88 …
€150,000
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Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
1
49 м²
NUM 3338 Продается квартира в новом шестиэтажном здании в Улцини. Апартаменты расположены…
€163,000
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Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
2
72 м²
NUM 4083 Квартиры на продажу в новом здании, Ulcinj Дом расположен недалеко от моря, старог…
€570,000
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Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
1
1
37 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ульцине, Черногория. Очаровательные песчаные пляжи являют…
€55,000
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Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море
Ульцинь, Черногория
1
1
67 м²
Продается квартира общей площадью 67 м2. Квартира расположена на втором этаже в новом доме в…
€90,000
1
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Квартира 2 спальни с террасой
Ульцинь, Черногория
2
2
98 м²
Отличная трехкомнатная квартира в новом доме в Ульцине. Расстояние до центра города 300 метр…
€118,000
1
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Квартира 1 спальня с террасой
Ульцинь, Черногория
1
2
56 м²
Прекрасная двухкомнатная квартира в Ульцине.Квартира расположена на втором этаже нового жило…
€78,400
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Квартира 1 спальня с парковкой
Ульцинь, Черногория
1
1
65 м²
Вашему вниманию предлагаем двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры в новом …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой
Ульцинь, Черногория
2
2
115 м²
Вашему вниманию представляем прекрасные трехкомнатные квартиры с видом на Адриатическое море…
€138,000
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Квартира 2 спальни с видом на море
Ульцинь, Черногория
2
2
75 м²
Эксклюзивная трехкомнатная квартира в прекрасном месте Пиньес, Улциньской Ривьеры.Здание рас…
€98,500
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Квартира 1 спальня с видом на море
Ульцинь, Черногория
1
1
60 м²
Продается элитная двухкомнатная квартира с видом на море в самом привлекательном поселке Пин…
€78,750
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Параметры недвижимости в Община Ульцинь, Черногория
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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