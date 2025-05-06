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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Общине Тиват, Черногория

Тиват
60
Радовичи
7
Donja Lastva
5
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1
Недвижимость, ЧерногорияСдается однокомнатная меблированная квартира в центре Тивата, в отли…
$1,016
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3
Трехкомнатная квартира в аренду в фантастическом месте в Тивате, Селяново.Квартира расположе…
$1,354
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с бассейном