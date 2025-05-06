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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Общине Тиват, Черногория

Тиват
60
Радовичи
7
Donja Lastva
5
Квартира Удалить
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76 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4
Аренда Тиват № 2641. Сдается однокомнатная квартира 45м2 в центре Тивата с террасой и видом …
$1,655
в месяц
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KAL030 One bedroom apartment in Tivat, for long term rent в Тиват, Черногория
KAL030 One bedroom apartment in Tivat, for long term rent
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
KAL030 One bedroom apartment in Tivat, for long term rent Monthly price: 600€ Moder…
$648
в месяц
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MAR006 Four Bedroom Apartment in Tivat, Marići – for long term rent в Тиват, Черногория
MAR006 Four Bedroom Apartment in Tivat, Marići – for long term rent
Тиват, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
MAR006 Four Bedroom Apartment in Tivat, Marići – for long term rent Modern and very sp…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Этаж 3
Эксклюзивная квартира в Елене, новейшая резиденция в Порто Монтенегро, предлагающая высококл…
$6,840
в месяц
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1
Недвижимость, ЧерногорияСдается однокомнатная меблированная квартира в центре Тивата, в отли…
$1,016
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Great location! Two bedroom apartment in Tivat for long term rent! This two bedroom apartme…
$1,084
в месяц
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TIV019 Modern two bedroom apartment in Tivat, Montenegro for long term rent в Тиват, Черногория
TIV019 Modern two bedroom apartment in Tivat, Montenegro for long term rent
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
TIV019 Modern two bedroom apartment situated in the center of town with surrounding view of…
$1,414
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Современная и просторная квартира доступна для долгосрочной аренды в Тивате, район Рулина. Э…
$1,026
в месяц
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Этаж 5
Откройте для себя идеальное сочетание современной роскоши и богатого морского наследия с экс…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Этаж 5
Добро пожаловать в престижный комплекс. Это настоящее архитектурное чудо, которое безупречно…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
#rent_for_year_two_bedroom_tivat ID 92 Аренда квартира с двумя спальнями в Тивате, Фанва…
$834
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Этаж 5
Откройте для себя утонченную элегантность и изысканную жизнь в самом сердце Бока-Которской б…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4
Аренда Тиват №4433. Сдается квартира с1 спальней на длительный срок. Новый дом. Вид на море.…
$1,119
в месяц
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Этаж 5
Откройте для себя идеальное сочетание современной роскоши и богатого морского наследия с экс…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Этаж 1
$3,420
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Этаж 2
Условия аренды:Цена по запросу – от €500 в деньМинимальный срок аренды: 7 дней Мы представля…
$570
в месяц
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Квартира в Gornja Lastva, Черногория
Квартира
Gornja Lastva, Черногория
Этаж 2
Откройте для себя воплощение роскошной жизни в Тивате, район Донья Ластва! Эта эксклюзивная …
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира в Радовичи, Черногория
Квартира
Радовичи, Черногория
Этаж 3
Погрузитесь в апогей прибрежной жизни с апартаментами Botanika, расположенными в престижном …
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Этаж 5
Добро пожаловать в жилой комплекс в уютном районе Кава в Тивате, где в настоящее время досту…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
For long term rental - Studio with mezzanine, patio and pool, in Donja Lastva, Tivat   B…
$594
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Этаж 3
Сезонная аренда – от €200 в день В самом сердце самой престижной пристани Адриатики - Порто …
$228
в месяц
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Красиво меблированная квартира в районе Сельяново, Тиват, доступна для долгосрочной аренды. …
$790
в месяц
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CRASSULA Estate
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Квартира в Радовичи, Черногория
Квартира
Радовичи, Черногория
Этаж 4
Представляем вам воплощение роскошного проживания, уютно расположенного в престижном Marina …
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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DON063 Studio with mezzanine in Tivat, for long term rent. With swimming pool and parking space. в Donja Lastva, Черногория
DON063 Studio with mezzanine in Tivat, for long term rent. With swimming pool and parking space.
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/3
DON063 Studio in Tivat for long term rent! With swimming pool.   This studio is …
$599
в месяц
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Квартира 3 спальни в Крашичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Дом с 2 жилыми единицами в аренду в Крашичи, муниципалитет Тиват.Дом расположен всего в 150 …
$1,467
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 146 м²
Этаж 1
Краткосрочная и долгосрочная аренда квартиры в Порто МонтенегроElite Elena Residence – новей…
$5,700
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 146 м²
Этаж 1
Элитная резиденция Елена в комплексе Порто Черногория является идеальным выбором для семей с…
$5,700
в месяц
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Этаж 4
Мы с гордостью представляем уникальный новый комплекс в Тивате, который находится на стадии …
Цена по запросу
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Квартира в Радовичи, Черногория
Квартира
Радовичи, Черногория
Этаж 3
Роскошное проживание в идеальном городе у моря Добро пожаловать в Centrale, где современност…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2
Аренда Тиват №3205. Район Селяново. Сдается квартира с 2 спальнями на длительный срок. В ква…
$930
в месяц
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с видом на море
с бассейном