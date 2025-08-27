Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Черногория
  3. Община Тиват
  4. Долгосрочная аренда
  5. Студия

Долгосрочная аренда студий в Общине Тиват, Черногория

Тиват
5 объектов найдено
Студия в Радовичи, Черногория
Студия
Радовичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Продается: совершенно новая, неиспользуемая квартира-студия в престижной застройке залива Лу…
$360,741
в месяц
Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Современная квартира-студия в Бока-Плейс, Порто Монтенегро – возможность для инвестиций О…
$474,782
в месяц
Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 2/4
Эта совершенно новая студия с 22 м2 внутреннего пространства + 9 м2 мезонина, расположенная …
$495
в месяц
Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Для долгосрочной аренды - студия с мезонином, патио и бассейном, в Донья Ластва, ТиватКрасив…
$594
в месяц
DON067 Studio in Tivat, with swimming pool, for long term rent в Тиват, Черногория
DON067 Studio in Tivat, with swimming pool, for long term rent
Тиват, Черногория
Площадь 20 м²
ДОН067Студия в Тивате для долгосрочной аренды!С бассейном.550 евро ежемесячноЭта студия расп…
$599
в месяц
