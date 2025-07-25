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Долгосрочная аренда пентхаусов в Общине Тиват, Черногория

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3 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 185 м²
ID V📍 Аренда двухэтажного пентхауса в Тивате📌Местонахождение: TivatЭтот элегантный двухуровн…
$3,489
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Сдам роскошный пентхаус в Пржно в Миловичи, Черногория
Сдам роскошный пентхаус в Пржно
Миловичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 5/5
#аренда #пржно ID 503   🏠 Сдаётся роскошный двухспальный пентхаус в Пржно!   …
$2,325
в месяц
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Агентство
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Языки общения
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TIV090 Two bedroom penthouse apartment in Tivat for long term rent в Тиват, Черногория
TIV090 Two bedroom penthouse apartment in Tivat for long term rent
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
TIV090Эта меблированная двухкомнатная квартира расположена в пентхаусе в центре Тивата с пре…
$758
в месяц
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