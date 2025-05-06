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Пентхаусы с бассейном в Общине Тиват, Черногория

Тиват
17
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3 объекта найдено
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Роскошный пентхаус с панорамным видом на море в марине суперяхт Порто Монтенегро, Тиват. …
$2,11 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3
Недвижимость, ЧерногорияПродается роскошный пентхаус с одной спальней и панорамным видом на …
$427,689
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус 4 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Продажа - красивая свежая квартира с панорамным видом на город Тиват и Порто Черногория. …
$481,505
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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