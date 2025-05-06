Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Тиват
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на море

Пентхаусы с видом на море в Общине Тиват, Черногория

Тиват
17
Пентхаус Удалить
Очистить
13 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Продажа пентхауса с двумя спальнями и панорамным видом на море в Тивате Площадь пентхауса с…
$258,200
Оставить заявку
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 188 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ЧЕТЫРЬМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Обща…
$2,27 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Donja Lastva, Черногория
Пентхаус
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 3
Недвижимость, ЧерногорияПродаётся двухкомнатный пентхаус 125м² в новом жилом комплексе на пе…
$666,924
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Роскошный пентхаус с панорамным видом на море в марине суперяхт Порто Монтенегро, Тиват. …
$2,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Крашичи, Черногория
Пентхаус
Крашичи, Черногория
Площадь 200 м²
ДВЕ НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ТИВАТЕ, КРАШИЧИ БЕЗ АГЕНТСКОЙ КОМИССИИ +1% СКИДКИ ОТ НАС! Крашичи - это…
$559,330
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Радовичи, Черногория
Пентхаус 2 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 88 м²
НОВЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ У МОРЯ НА ПОЛУОСТРОВЕ ЛУШТИЦА БЕЗ АГЕНТСКОЙ КОМИССИИ! Комплек…
$338,393
Оставить заявку
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3
Недвижимость, ЧерногорияПродается роскошный пентхаус с одной спальней и панорамным видом на …
$427,689
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус 4 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Продажа - красивая свежая квартира с панорамным видом на город Тиват и Порто Черногория. …
$481,505
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 6/6
ID 1950 Продается новый роскошный пентхаус с панорамным видом на море в Тивате. Локаци…
$260,677
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 231 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Общая п…
$2,64 млн
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Предлагается на продажу пентхаус с панорамным видом на море и отличной  планировкой площадью…
$274,523
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Новый комплекс из 4 зданий и общей инфраструктуры на участке, площадью 2000 м2, в развитом р…
$350,839
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 282 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Общая п…
$3,70 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти