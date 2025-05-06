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Пентхаусы с видом на горы в Общине Тиват, Черногория

Тиват
17
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8 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Продажа пентхауса с двумя спальнями и панорамным видом на море в Тивате Площадь пентхауса с…
$258,200
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 188 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ЧЕТЫРЬМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Обща…
$2,27 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Тиват  Квартира на уровне пентхауса, внутренняя площадь 65м² + 5м2 под скошенным потолком +…
$244,397
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Пентхаус 4 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Продажа - красивая свежая квартира с панорамным видом на город Тиват и Порто Черногория. …
$481,505
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 231 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Общая п…
$2,64 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Предлагается на продажу пентхаус с панорамным видом на море и отличной  планировкой площадью…
$274,523
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Новый комплекс из 4 зданий и общей инфраструктуры на участке, площадью 2000 м2, в развитом р…
$350,839
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 282 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Общая п…
$3,70 млн
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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