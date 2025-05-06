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Долгосрочная аренда недвижимости в Светях-Стефане, Черногория

квартиры
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дома
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15 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 2
Площадь 110 м²
id 6 📍 аренда квартиры с двумя спальнями в Sveti Stefan Область 110m2, 3-й этаж 🅿 Цена…
$1,364
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Sv.stefan в Свети-Стефан, Черногория
Sv.stefan
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Годовая аренда квартиры на Св.стефан Квартира расположена в частном доме на 1 этаже С …
$871
в месяц
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Дом 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Сдается в аренду двухэтажный дом с прекрасным видом на море, расположенный в Святом Стефане,…
$2,708
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Villa Rezevici в Свети-Стефан, Черногория
Villa Rezevici
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Годовая/ помесячная аренда виллы с бассейном 3 спальни Бассейн Подогрев полов в ван…
$2,706
в месяц
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Вилла 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 780 м²
Количество этажей 2
Annual rent of a villa with a swimming pool in Rezhevichi 3 bedrooms, 2 bathrooms Own closed…
$3,254
в месяц
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Квартира 1 спальня в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 1 спальня
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Сдается однокомнатная квартира на длительный срок, в районе Свети Стефан, муниципалитет Будв…
$1,868
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Аренда Светой Стефан №3329. Квартира с 2 спальнями на длительный срок. Главная спальня и доп…
$1,361
в месяц
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Вилла 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
0/С#1262 📍 Вилла в аренду в Близикуче. Полностью меблирована и оборудована. 4 спальни.…
$8,970
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Земельные участки в Свети-Стефан, Черногория
Земельные участки
Свети-Стефан, Черногория
Откройте для себя исключительную возможность для инвестиций и застройки с несколькими первок…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Этаж 4
Откройте для себя истинную роскошь в этих эксклюзивных таунхаусах, расположенных в тихой сре…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира в Свети-Стефан, Черногория
Квартира
Свети-Стефан, Черногория
Кол-во ванных комнат 2
#RENT_FOR_YEAR_TWO_BEDROOLS_SVETI Stefan ID 6 📍 арендовать квартиру с двумя спальнями в …
$1,569
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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VILLA TUDOROVICI в Свети-Стефан, Черногория
VILLA TUDOROVICI
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
⭐Аренда виллы с бассейном в тихом, уединенном месте   ?Расположение: Будванская ривьера, …
$4,330
в месяц
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Дом 3 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дом 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Сдается в аренду двухэтажный каменный дом с прекрасным видом на море, над Святым Стефаном в …
$1,812
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира в Свети-Стефан, Черногория
Квартира
Свети-Стефан, Черногория
Этаж 3
Откройте для себя воплощение современного образа жизни с совершенно новым комплексом в живоп…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Дом 6 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Дом 6 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Villa Jelena was built in 2021 and is located in a closed area of ​​400 square meters. The h…
$3,464
в месяц
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