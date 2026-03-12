Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда недвижимости в Подгорице, Черногория

квартиры
149
дома
15
коммерческая недвижимость
36
201 объект найдено
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Однокомнатная квартира площадью 44 м2 сдается в аренду в красивом месте в Горице C район, по…
$808
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Однокомнатная квартира площадью 40 м2 сдается в аренду в районе Крушевац. Квартира меблирова…
$465
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Pejton, Черногория
Квартира
Pejton, Черногория
Трехкомнатная квартира площадью 100 м2 сдается в аренду в здании Pejton. В квартире есть три…
$1,163
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Коммерческое помещение в Подгорица, Черногория
Коммерческое помещение
Подгорица, Черногория
Совершенно новый и современный ангар площадью 220 м2 в аренду, расположенный в отличном и ле…
$1,860
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Dalmatinska, Черногория
Квартира
Dalmatinska, Черногория
Однокомнатная квартира площадью 38 м2 сдается в аренду на улице Далматинской. Квартира состо…
$523
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Однокомнатная квартира площадью 37 м2 сдается в аренду в Толоши, функциональная и удобная, в…
$523
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Для аренды меблированная квартира площадью 43 м2, на втором этаже здания в Забьело
$523
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Это современная трехкомнатная квартира общей площадью 107 м2, расположенная на шестом этаже …
$2,558
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Однокомнатная квартира площадью 40 м2 сдается в аренду в блоке 6. Квартира имеет функциональ…
$523
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Dalmatinska, Черногория
Квартира
Dalmatinska, Черногория
Однокомнатная квартира в аренду – 43 м2, ул. Далматинская Красивая и комфортабельная квартир…
$581
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Коммерческое помещение в Подгорица, Черногория
Коммерческое помещение
Подгорица, Черногория
Бизнес-пространство 47 м2 для аренды в районе Забьело. Пространство находится в серой фазе и…
$546
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Для аренды предлагается комфортабельная и функциональная квартира площадью 55 м2, расположен…
$639
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Однокомнатная квартира в аренду на втором этаже здания Максим, площадью 55 м2, функциональна…
$577
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Просторная однокомнатная квартира площадью 56 м2 сдается в аренду в районе Стара Варош. Квар…
$581
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Однокомнатная квартира в аренду, 27 м2, Забьело. Квартира аккуратная и функциональная, подхо…
$407
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Коммерческое помещение в Подгорица, Черногория
Коммерческое помещение
Подгорица, Черногория
В здании «Максим», одном из самых престижных и востребованных бизнес-центров города, в аренд…
$465
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Квартира в аренду в новом здании на улице Ива Визина, Забьело. Квартира полностью меблирован…
$581
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Однокомнатная квартира площадью 47 м2 находится в аренду, расположена в комплексе Central Po…
$639
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Двухкомнатная квартира площадью 62 м2 сдается в аренду в Забьело, улица Визина. Цена: 700 €.…
$814
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Квартира-студия площадью 37 м2 в аренду на улице Радничка, Толошка Форест. Цена 250 евро Ква…
$291
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Коммерческое помещение в Подгорица, Черногория
Коммерческое помещение
Подгорица, Черногория
Бизнес-пространство в аренду 129 м2 - за баром Альпе (Преко Мораче) Функциональное и оборудо…
$1,744
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Подгорица, Черногория
Квартира 3 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Площадь: 94 м2Спальни: 2Ванные комнаты: 1+1Гараж: 1Меблированная двухкомнатная квартира в ко…
Цена по запросу
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
English
Квартира в Ulica 14 Vranici, Черногория
Квартира
Ulica 14 Vranici, Черногория
Меблированная однокомнатная квартира 37м2 для аренды в частном доме на улице Бошко Пусонича.…
$291
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Квартира-студия площадью 28 м2 сдается в аренду в районе Крушевац. Квартира меблирована и ра…
$291
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Для аренды трехкомнатный дом площадью 120 м2 в Забджело, просторный и удобный, с двумя ванны…
$1,744
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Однокомнатная квартира площадью 44 м2 в аренду в Загорич, квартира функциональная, светлая и…
$581
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Однокомнатная меблированная квартира в аренду на первом этаже, площадью 43 м2, в зданиях Заб…
$523
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Двухкомнатная квартира в аренду, 74 м2, в здании Изумрудного сада и роскошно меблированная, …
$1,395
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Дом в Подгорица, Черногория
Дом
Подгорица, Черногория
Четырехкомнатный дом площадью 200 м2 сдается в аренду в Донья Горица по цене 1500 евро в мес…
$1,744
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Аренда квартиры-студии площадью 37 м2 в Мали Брдо, цена 390 €. Квартира аккуратная, функцион…
$453
в месяц
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski

