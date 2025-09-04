Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Черногория
  3. Петровац
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда недвижимости в Петроваце, Черногория

квартиры
14
16 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
For rent: Exclusively furnished two-bedroom apartment in Petrovac, with a total area of 60m²…
$1,399
в месяц
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 3
Real Estate Montenegro – PetrovacFor rent: a comfortable two-bedroom apartment with a total …
$1,108
в месяц
Дом 3 спальни в Katun Rezevici, Черногория
Дом 3 спальни
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 3
Площадь 220 м²
0/4#3720 📍Аренда таунхауса в Рожевичах 📐Площадь 220м2 🏠Этаж 3 + антресоль 🌅Вид на мо…
$3,168
в месяц
Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 5
Аренда ID7335. Сдаётся просторная полностью меблированная квартира площадью 93 м², расположе…
$1,602
в месяц
Квартира 1 комната в Петровац, Черногория
Квартира 1 комната
Петровац, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
Аренда Петровац № 4993. Сдается студия в новом доме. Лифт. Этаж 1. Меблирована. К морю 200 м…
$486
в месяц
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 5
Real Estate, MontenegroSpacious and fully furnished three-bedroom apartment of 136 m² with s…
$1,865
в месяц
Студия 1 спальня в Петровац, Черногория
Студия 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2
Real Estate MontenegroFor rent: furnished studio apartment of 26m² in Petrovac.The studio is…
$408
в месяц
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Мы предлагаем вам возможность арендовать новую, полностью меблированную квартиру в прекрасно…
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 2
Аренда Петровац №4061. Сдается квартира с 3 спальнями на длительный срок в Петроваце. Первая…
$1,702
в месяц
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 5
Real Estate, MontenegroA beautifully furnished two-bedroom apartment with a stunning panoram…
$1,166
в месяц
Квартира 4 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Аренда Петровац № 2749. Современная квартира с 3 спальнями и гостиной, 2 ванные комнаты, бол…
$1,544
в месяц
Земельные участки 6 спален в Петровац, Черногория
Земельные участки 6 спален
Петровац, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 466 м²
Вилла Rustic Pastrovski-Style с бассейном и панорамными видами - Крусевица, Петровац Расп…
$1,14 млн
в месяц
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
For Rent: Furnished One-Bedroom Apartment with Sea View in PetrovacThe apartment is located …
$641
в месяц
Квартира 4 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2
Аренда Петровац №4510. Сдается квартира на длительный срок в городе Петровац. Квартира имеет…
$732
в месяц
Квартира в Петровац, Черногория
Квартира
Петровац, Черногория
#Изнаймливанье #Резевичи0/4#3720📍Iznajmite kuću u nizu u gradu Rezhevichi📐Површин 220м2Спрат…
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1
Аренда ID 4099, сдаётся на долгосрочную аренду комфортабельная и роскошно обставленная 2 спа…
$938
в месяц
