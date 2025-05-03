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Долгосрочная аренда недвижимости с бассейном в Черногории

Подгорица
13
Херцег-Нови
5
Будва
483
Бечичи
167
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1 объект найдено
Земельные участки 3 спальни в Katun Rezevici, Черногория
Земельные участки 3 спальни
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Сдается прекрасная двухэтажная вилла с красиво оформленным двором и бассейном, расположенная…
$1,695
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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