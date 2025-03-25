Жилой квартал Two bedroom apartment in Tivat – new building

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Two bedroom apartment with a surface area of 67.24 m2 is for sale, in a quiet neighborhood in Tivat, only half a kilometer from the coast. The apartment is located on the fourth floor, which is the last and has a view of the sea.
There is a possibility to purchase a garage parking space, as well as a parking space in front of the building.
Tivat Airport is 2 km from the property, while Porto Montenegro is 3 km away.
