Жилой квартал Two bedroom apartment in Tivat – new building

Тиват, Черногория
от
$248,806
4
ID: 28759
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

О комплексе

Two bedroom apartment with a surface area of ​​67.24 m2 is for sale, in a quiet neighborhood in Tivat, only half a kilometer from the coast. The apartment is located on the fourth floor, which is the last and has a view of the sea. There is a possibility to purchase a garage parking space, as well as a parking space in front of the building. Tivat Airport is 2 km from the property, while Porto Montenegro is 3 km away.

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Вы просматриваете
Жилой квартал Two bedroom apartment in Tivat – new building
Тиват, Черногория
от
$248,806
