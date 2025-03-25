  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Доброта
  4. Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor

Доброта, Черногория
от
$880,208
;
9
ID: 28554
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Город
    Доброта

О комплексе

Prodaje se nevjerovatan i jedinstven Penthouse u Kotoru sa panoramskim trajnim pogledom na more! Jedan od dva jedinstvena Penthausa sa svojim privatnim bazenom na krovu i jos mnogo pojedinosti koje daje ova projekat! Stan ukupne kvadrature 74m2 prodaje se potpuno namjesten kao na slikama! Posjeduje svoju privatnu krovnu terasu sa bazenom kao i terasu sa tusem pored bazena. 

Местонахождение на карте

Доброта, Черногория
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Realting.com
Перейти
