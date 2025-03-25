Жилой квартал Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

  1. Realting.com
  Черногория
  Подгорица
  Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$3,756
9
ID: 28266
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  Страна
    Черногория
  Район
    Община Подгорица
  Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se četvorosoban stan površine 228 m² u novijoj zgradi u naselju Preko Morače, na drugom spratu. Jedna od soba je master spavaća soba sa sopstvenim garderoberom i kupatilom. Stan ima ukupno tri kupatila, ostavu, kao i ogroman balkon koji se prostire duž čitavog stana. U cijenu zakupa uključene su i dvije garaže. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja. Mjesečna renta iznosi 3.200 €.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village
M 10, Черногория
от
$146,701
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,526
Жилой квартал Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$176,042
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$115,953
Жилой квартал Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Подгорица, Черногория
от
$157,264
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Дженовичи, Черногория
от
$524,055
Год сдачи 2020
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс премиум –класса в ривьере Херцег-Нови в красивом городке Дженовичи. Из панорамных окон открываются потрясающие виды на море, горы и эксклюзивный проект Porto-Novi.   На закрытой территории комплекса расположены 5 стильных малоэтажных домов на 22 квартиры, гаражи в ка…
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$93,889
Prodaje se jednosoban stan površine 41m², smješten na 6. (posljednjem) spratu stambene zgrade u naselju Blok 9.🔹 Osnovne karakteristike:Površina: 41m²Sprat: 6/6Zgrada posjeduje liftU blizini se nalazi veliki javni parkingStan je funkcionalnog rasporeda i dobro osvijetljenNalazi se na atrakti…
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Показать все Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Тиват, Черногория
от
$158,982
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Новый мультифункциональный комплекс расположен в престижном районе Тивата Донья Ластва, на ровной поверхности. Расстояние до моря и набережной- всего 550 м, до Porto-Montenegro- 1,5 км. Рядом с комплексом находится вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и отдыха. Срок сдачи- кон…
