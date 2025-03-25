  1. Realting.com
  Жилой квартал Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Жилой квартал Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$939
;
9
ID: 28192
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se dvosoban stan površine 75 m² u bulevaru Džordža Vašingtona, smješten na drugom spratu stambene zgrade. Stan je kompletno namješten i odmah useljiv. Posjeduje parking mjesto obezbijeđeno rampom. Nalazi se na odličnoj lokaciji u blizini svih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 800 €.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Жилой квартал Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$939
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Тиват, Черногория
от
$161,958
Prodaje se stan površine 43.89 m2, po strukturi jednosoban, u mirnom naselju u Tivtu, svega pola kilometra od obale. Stan se nalazi na četvrtom spratu, koji je i poslednji i ima pogled na more. Postoji mogućnost kupovine garažnog parking mjesta, kao i parking mjesta ispred zgrade. Aerodrom…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$411
Izdaje se potpuno renovirana garsonjera na prizemlju kuce u Momisicima.Garsonjera je moderno opremljena i ima zaseban ulaz!Kuca je podijeljena po PD jedinicama i svaka se izdaje zasebno!U cijenu ukljucen EON premium paket sa internetom i televizijom i troskovi Vode.Struja se dodatno placa mj…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352
Izdaje se nenamjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu!Nalazi se na 6. spratu u kvalitetno izgradjenoj zgradi Zetagradnje koja posjeduje 2 lifta.Ulaz se redovno održava.Veliki javni parking sa slobodnim parking mjestima
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации