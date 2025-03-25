Жилой комплекс Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате

Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате
Эксклюзивный жилой комплекс всего на 5 квартир расположен в тихом и зелёном районе Тивата — Mrčevac, в непосредственной близости от престижного порта PortoMontenegro, пляжей и всей необходимой городской инфраструктуры.
Ключевые характеристики:
- Локация: Mrčevac, Тиват
- Завершение строительства: конец 2026 года
- Прямой договор с застройщиком: покупка без налога на недвижимость
- Парковочное место: включено в стоимость каждой квартиры.
Планировки и параметры квартир:
- Площадь: от 48,2 м² до 51,3 м²
- Планировка: 1 спальня, 1 ванная комната, гостиная-столовая, кухня, терраса
- Высота потолков: 2,85 м
- Межкомнатные двери: высотой 2,40 м
- Дополнительно: лифт и технические помещения для хранения.
Доступные квартиры и цены:
Квартира / Этаж / Площадь / Цена (€) / Статус
S1 / 1 / 51,3 м² / 179 550 / В продаже
S2 / 1 / 48,2 м² / 168 700 / В продаже
S3 / 2 / 51,2 м² / 179 200 / Зарезервирована (возможна покупка через трёхсторонний договор)
Условия оплаты:
- 10% — при резервировании
- 40% — при старте строительства
- 20% — после завершения черновых работ
- 20% — после установки окон
- 10% — после получения разрешения на ввод в эксплуатацию.
Особенности проекта:
Архитектура и качество строительства
- Проект разработан черногорским архитектором, участником Венецианской биеннале 2018 года
- Натуральный камень в отделке фасадов и общих зон
- Архитектурное освещение и благоустроенная зелёная территория.
Комфорт и функциональность
- Энергоэффективные алюминиевые окна с термоперебивом
- Просторные планировки с выделенными техническими зонами для бойлера и стиральной машины
- Подвесные гипсокартонные потолки во всех квартирах
- Большие окна и стеклянные ограждения террас.
Современные технологии
- Система Multi-Splitдля отопления и кондиционирования с управлением через мобильное приложение
- Электрические тёплые полы в санузлах и прихожих с интеллектуальным управлением
- Оптоволоконный интернет и спутниковое телевидение
- Усиленная шумоизоляция полов и стен.
Безопасность
- Видеонаблюдение на территории парковки и у входа с мобильным доступом
- Интерком-система с управлением через смартфон.
Почему стоит выбрать этот проект:
- Приватность и высокий уровень качества строительства с тщательным вниманием к деталям
- Уникальное сочетание тихой и зелёной локации рядом с центром Тивата
- Идеальный вариант для комфортного проживания и выгодной инвестиции на ранней стадии строительства с высокой доходностью.