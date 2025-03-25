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Жилой комплекс Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате

Тиват, Черногория
от
$195,213
;
5
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ID: 27278
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In CRM: 2579
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате 

Эксклюзивный жилой комплекс всего на 5 квартир расположен в тихом и зелёном районе Тивата — Mrčevac, в непосредственной близости от престижного порта PortoMontenegro, пляжей и всей необходимой городской инфраструктуры.

 

Ключевые характеристики:

- Локация: Mrčevac, Тиват

- Завершение строительства: конец 2026 года

- Прямой договор с застройщиком: покупка без налога на недвижимость

- Парковочное место: включено в стоимость каждой квартиры.

 

Планировки и параметры квартир:

- Площадь: от 48,2 м² до 51,3 м²

- Планировка: 1 спальня, 1 ванная комната, гостиная-столовая, кухня, терраса

- Высота потолков: 2,85 м

- Межкомнатные двери: высотой 2,40 м

- Дополнительно: лифт и технические помещения для хранения.

 

 

Доступные квартиры и цены:

Квартира /  Этаж /  Площадь /  Цена (€) / Статус

S1 / 1 / 51,3 м² / 179 550 / В продаже

S2 / 1 / 48,2 м² / 168 700 / В продаже

S3 / 2 / 51,2 м² / 179 200 / Зарезервирована (возможна покупка через трёхсторонний договор)

 

 

Условия оплаты:

- 10% — при резервировании

- 40% — при старте строительства

- 20% — после завершения черновых работ

- 20% — после установки окон

- 10% — после получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

 

 

Особенности проекта:

Архитектура и качество строительства

- Проект разработан черногорским архитектором, участником Венецианской биеннале 2018 года

- Натуральный камень в отделке фасадов и общих зон

- Архитектурное освещение и благоустроенная зелёная территория.

Комфорт и функциональность

- Энергоэффективные алюминиевые окна с термоперебивом

- Просторные планировки с выделенными техническими зонами для бойлера и стиральной машины

- Подвесные гипсокартонные потолки во всех квартирах

- Большие окна и стеклянные ограждения террас.

Современные технологии

- Система Multi-Splitдля отопления и кондиционирования с управлением через мобильное приложение

- Электрические тёплые полы в санузлах и прихожих с интеллектуальным управлением

- Оптоволоконный интернет и спутниковое телевидение

- Усиленная шумоизоляция полов и стен.

Безопасность

- Видеонаблюдение на территории парковки и у входа с мобильным доступом

- Интерком-система с управлением через смартфон.

 

Почему стоит выбрать этот проект:

- Приватность и высокий уровень качества строительства с тщательным вниманием к деталям

- Уникальное сочетание тихой и зелёной локации рядом с центром Тивата

- Идеальный вариант для комфортного проживания и выгодной инвестиции на ранней стадии строительства с высокой доходностью.

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория

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