  2. Черногория
  3. Будва
  Жилой квартал Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA

Жилой квартал Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA

Будва, Черногория
от
$129,097
;
5
ID: 28155
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

О комплексе

Prodaje se garsonjera površine 33 m² u Budvi, u blizini hotela Moskva. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade bez lifta. Kompletno je renoviran i prodaje se namješten. Veoma je komforan i odmah useljiv.   Zgrada se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih neophodnih sadržaja – osnovne škole, vrtića i Doma zdravlja. Cijena: 110.000 €.

Местонахождение на карте

Будва, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$193,646
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$82,698
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$107,972
Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352
Подгорица, Черногория
от
$352
Жилой квартал Two bedroom apartment of 60m2 - Bar
Бар, Черногория
от
$211,250
Жилой квартал Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Будва, Черногория
от
$129,097
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$134,965
Prodaje se stan od 46m2 na četvrtom spratu. Stan se nalazi kod Krivog Mosta, u blizini marketa Idea. Stan se sastoji od dnevne sobe, kuhinje sa trpezarijom, 2 spavaće sobe, hodnika, kupatila, terase. Stambena zgrada posjeduje lift
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$205,382
✨ Prodaje se prelijep dvosoban stan u Pobrežju ✨📏 Površina: 59 m² + galerija 10 m² (galerija nije uračunata u kvadraturu)🏢 Sprat: VII🏞 Pogled: Otvoren i miran, pruža osjećaj privatnosti i svjetlosti🏠 Struktura: Funkcionalan raspored prostorija, idealan za porodičan život ili kao investicija …
Жилой комплекс Новый комплекс премиум-класса в Будве
Жилой комплекс Новый комплекс премиум-класса в Будве
Жилой комплекс Новый комплекс премиум-класса в Будве
Жилой комплекс Новый комплекс премиум-класса в Будве
Жилой комплекс Новый комплекс премиум-класса в Будве
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс премиум-класса в Будве
Жилой комплекс Новый комплекс премиум-класса в Будве
Будва, Черногория
от
$265,857
Количество этажей 10
Площадь 41 м²
1 объект недвижимости 1
Новый комплекс с собственной инфраструктурой в Будве. Комплекс расположен в черте города на живописном холме. С одной стороны, это позволит жильцам легко и комфортно получить доступ к обширной инфраструктуре Будвы (в радиусе 200 метров расположены магазины, рестораны, кафе, школы, медицински…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0
288,215
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
