  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Коттедж House near the airport

Коттедж House near the airport

, Черногория
от
$234,722
;
9
Оставить заявку
ID: 28748
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
House for sale near the airport, 7 km from the city center. The house has a ground floor and a first floor, which are identical in structure, square footage 110 m2. On the ground floor there are three bedrooms, two bathrooms, one of which is part of the room, kitchen, living room, dining room and hallway, as well as two terraces. The first floor has been finished in rough works. The house has central heating, internal insulation of walls and ceilings, aluminum locks and installed mosquito nets. The ground floor is furnished and sold as such. The plot on which the house is built is 470 m2. Documentation for the legalization of the house has been submitted.

Местонахождение на карте

, Черногория
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттедж Mini hotel - Vila, Mareza
Подгорица, Черногория
от
$880,208
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Gornji Rogami, Черногория
от
$422,500
Коттедж Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,934
Коттедж Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,056
Коттедж Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Golubovci, Черногория
от
$158,438
Вы просматриваете
Коттедж House near the airport
, Черногория
от
$234,722
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Тиват, Черногория
от
$145,776
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 120 м²
1 объект недвижимости 1
?Тиват  Апартаменты находятся в тихом месте, в сосновом лесу. В последовательном режиме находятся магазины, рестораны, чистые пляжи и престижный район Порто Монтенегро.  В апартаментах горит дневной свет благодаря удачному расположению дома и использованию панорамных окон. Из каж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
120.0
284,014
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Показать все Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Херцег-Нови, Черногория
от
$84,371
ADRIA MONTENEGRO - это малоэтажный современный поселок в средиземноморском стиле, построенный на побережье Адриатического моря в лесопарковой зоне г. Герцег-Нови. Комплекс располагается на обособленной охраняемой территории. По границе протекает горная речка; перейдя через нее можно оказатьс…
Застройщик
Montenegro Sun Realty
Оставить заявку
Коттедж Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Коттедж Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Коттедж Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Коттедж Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Коттедж Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Коттедж Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Белиши, Черногория
от
$554,531
Nedaleko od grada, svega na 1km od centra kao i od plaže, prodaje se kuća u završnoj fazi. Kuća ima četiri spavaće sobe, veliki dnevni boravak i kuhinju, dva kupatila, toalet, ostavu, tri velike terase. Posjeduje i zatvoreni bazen koji se može koristiti tokom cijele godine. Površina stambeno…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации