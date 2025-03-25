Коттедж Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Izdaje se prostrana i moderno opremljena kuća na Zlatici, površine 320m², smještena na placu od 500m².
Kuća se sastoji iz dvije etaže (prizemlje i prvi sprat), svaka površine 160m²:
Prizemlje:
Prostran dnevni boravak
Kuhinja sa trpezarijom
Tri spavaće sobe
Kupatilo
Velika terasa.
Prvi sprat:
Kuhinja sa trpezarijom
Četiri spavaće sobe
Kupatilo
Dvije terase.
Instaliran multi split sistem za klimatizaciju i grijanje.
Kuća je lijepo opremljena, sa savremenim enterijerom.
Mogućnost izdavanja po etažama ili kao cijeline.
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно