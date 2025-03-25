  1. Realting.com
  2. Черногория
  Коттедж Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

Коттедж Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

3 Sportski centar, Черногория
от
$3,521
;
7
ID: 28599
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

О комплексе

English English
Izdajemo unikatnu vilu sa bazenom i saunom na Cetinju.Vila je ukupne stambene površine 470m2 i nalazi se na placu od 1000m2.Vila posjeduje 4 spavaće sobe, dva kupatila, salon, veliku dnevnu sobu i kuhinju!Izdaje se dugorocno uz obavezan depozit!

Коттедж Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Черногория
от
$3,521
