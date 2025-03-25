Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Prodaje se kuća na Obzovici, površine 200m², smještena na nadmorskoj visini od 820m. Nalazi se na mirnoj lokaciji, na 19 minuta vožnje od Budve i 10 minuta od Cetinja.
Struktura: prizemlje i dva sprata, dnevni boravak sa kaminom, kuhinja, tri spavaće sobe, dva kupatila i terasa.
Kuća pruža prelijep pogled na netaknutu prirodu. Do nje vodi asfaltirani put, a u neposrednoj blizini nalaze se izvor i guvno. Idealna je za miran porodični život ili odmor u prirodi.
Местонахождение на карте
3 Sportski centar, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно