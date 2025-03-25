Коттедж Kuća 330 m² na Izdavanje – Centar, Tivat

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Izdaje se luksuzna vila u Tivtu – 330 m²
U ponudi je moderna, potpuno nova vila, smještena u mirnom dijelu Tivta, u neposrednoj blizini centra grada. Vila do sada nije useljavana i nudi vrhunski komfor, idealna za porodičan život ili duži boravak.
Karakteristike objekta:
Ukupna površina: 330 m²
Parking prostor za 5 vozila
Prostrana dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom
4 spavaće sobe
4 kupatila + toalet
4 terase sa prelijepim pogledom
Garaža
Privatno dvorište sa bazenom
Wellness sadržaji: đakuzi i sauna
Cijena zakupa: 5.000 € mjesečno
Тиват, Черногория
