Коттедж Kuća 330 m² na Izdavanje – Centar, Tivat

Тиват, Черногория
$5,868
9
ID: 28187
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

О комплексе

Izdaje se luksuzna vila u Tivtu – 330 m²   U ponudi je moderna, potpuno nova vila, smještena u mirnom dijelu Tivta, u neposrednoj blizini centra grada. Vila do sada nije useljavana i nudi vrhunski komfor, idealna za porodičan život ili duži boravak.   Karakteristike objekta:   Ukupna površina: 330 m² Parking prostor za 5 vozila Prostrana dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom 4 spavaće sobe 4 kupatila + toalet 4 terase sa prelijepim pogledom Garaža Privatno dvorište sa bazenom Wellness sadržaji: đakuzi i sauna   Cijena zakupa: 5.000 € mjesečno

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория
