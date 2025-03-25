Коттедж Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Izdaje se kuća površine 211 m² sa dvorištem od 200 m² u naselju Gorica C, po mjesečnoj cijeni od 2.500 €. Kuća se prostire na tri sprata i sastoji se od 4 spavaće sobe, dva dnevna boravka, dvije kuhinje, tri balkona, dva kupatila, jednog toaleta, vešeraja i špajza. Opremljena je kapijom na daljinsko otvaranje, blind vratima, interfonom, sigurnosnim kamerama, klima uređajima, centralnim i podnim grijanjem. Trenutno je polu-namještena, uz mogućnost dodatnog opremanja u skladu sa potrebama zakupca. Kuća se nalazi na izuzetnoj i mirnoj lokaciji, pogodnoj za porodično stanovanje ili rezidencijalni najam.
Подгорица, Черногория
