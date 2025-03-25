  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Коттедж Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

Коттедж Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$2,934
;
9
Оставить заявку
ID: 28341
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se kuća površine 211 m² sa dvorištem od 200 m² u naselju Gorica C, po mjesečnoj cijeni od 2.500 €. Kuća se prostire na tri sprata i sastoji se od 4 spavaće sobe, dva dnevna boravka, dvije kuhinje, tri balkona, dva kupatila, jednog toaleta, vešeraja i špajza. Opremljena je kapijom na daljinsko otvaranje, blind vratima, interfonom, sigurnosnim kamerama, klima uređajima, centralnim i podnim grijanjem. Trenutno je polu-namještena, uz mogućnost dodatnog opremanja u skladu sa potrebama zakupca. Kuća se nalazi na izuzetnoj i mirnoj lokaciji, pogodnoj za porodično stanovanje ili rezidencijalni najam.  

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Gornji Rogami, Черногория
от
$422,500
Коттедж Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Golubovci, Черногория
от
$158,438
Коттедж Villa in Rijeka Reževići
Krstac, Черногория
от
$1,17 млн
Коттедж Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Вирпазар, Черногория
от
$587
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Черногория
от
$181,910
Вы просматриваете
Коттедж Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,934
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Клубный дом BUDVA CENTAR
Клубный дом BUDVA CENTAR
Клубный дом BUDVA CENTAR
Клубный дом BUDVA CENTAR
Клубный дом BUDVA CENTAR
Клубный дом BUDVA CENTAR
Будва, Черногория
от
$228,377
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
ПРОДАЖА квартир в БУДВА ЦЕНТАР? Местоположение: Центр Будвы До моря и до Старого Града: 5 минут пешком. Элитный жилой комплекс BUDVA CENTAR расположен так же  в очереди к туристическим достопримечательностям (роскошные пляжи, рестораны, торговый комплекс TQ PLAZA, ZELENA Pijaca). …
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Коттедж Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Коттедж Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,056
Izdaje se dvosoban stan površine 63 m² u zgradi Venture na Starom aerodromu. Stan se nalazi na drugom spratu, kompletno je namješten i orijentisan ka dvorišnoj strani, što ga čini mirnim i prijatnim za stanovanje. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja – škole, vrtića…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Коттедж Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Коттедж Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Коттедж Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Коттедж Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Показать все Коттедж Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Коттедж Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$880,208
Jedinstven i šarmantan mini hotel ima 300m2. Izuzetnog stila i opremljenosti, sastoji se od 6 apartmana. Nalazi se na placu od 1.170m2. Nekretnina posjeduje i manji ljetnikovac. Predstavlja sjajnu investiciju i postoji mogućnost zakupa
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации