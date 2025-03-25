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Жилой комплекс (новый дом) в Будве

Будва, Черногория
от
$160,238
;
13
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27026
ID новостройки на Realting
In CRM: 25914
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Жилой дом в новом комплексе в Будве.

Современный жилой комплекс в тихом и зелёном районе Будвы Бабин До с живописными горными пейзажами и видом на море. Уникальное расположение в верхней части города обеспечивает не только уединение и тишину, но и панорамные виды на побережье. Комплекс будет строиться поэтапно, в три очереди.

Дом относится к первой очереди строительства (корпус F) и уже реализуется — завершение запланировано на конец 2026 года. Здания будут расположены террасами на склоне, одна над другой, что гарантирует отличную инсоляцию и открытые виды даже с нижних этажей.

Преимущества комплекса:
• Тихий район с природным ландшафтом и морским воздухом
• Вид на море и горы из большинства квартир
• Современная архитектура и продуманное зонирование
• Жилая площадь 1 очереди – 5 655 м², общая площадь комплекса – около 30 000 м²
• Этажность зданий – 4–5 этажей, на верхних — пентхаусы
• Подземный паркинг, а также гостевые парковочные места на территории
• Лифты в каждом корпусе
• Охраняемая территория.

Особенности:
• Квартиры с чистовой отделкой
• Эргономичные планировки
• Качественные материалы строительства
• Инфраструктура комплекса ориентирована на комфортное проживание и высокий уровень безопасности.

Этот проект — отличная возможность приобрести недвижимость в развивающемся районе Будвы с потенциалом роста и удобным доступом ко всей городской инфраструктуре и побережью.

Местонахождение на карте

Будва, Черногория

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$160,238
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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