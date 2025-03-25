Жилой комплекс (новый дом) в Будве

Жилой дом в новом комплексе в Будве.

Современный жилой комплекс в тихом и зелёном районе Будвы Бабин До с живописными горными пейзажами и видом на море. Уникальное расположение в верхней части города обеспечивает не только уединение и тишину, но и панорамные виды на побережье. Комплекс будет строиться поэтапно, в три очереди.

Дом относится к первой очереди строительства (корпус F) и уже реализуется — завершение запланировано на конец 2026 года. Здания будут расположены террасами на склоне, одна над другой, что гарантирует отличную инсоляцию и открытые виды даже с нижних этажей.

Преимущества комплекса:

• Тихий район с природным ландшафтом и морским воздухом

• Вид на море и горы из большинства квартир

• Современная архитектура и продуманное зонирование

• Жилая площадь 1 очереди – 5 655 м², общая площадь комплекса – около 30 000 м²

• Этажность зданий – 4–5 этажей, на верхних — пентхаусы

• Подземный паркинг, а также гостевые парковочные места на территории

• Лифты в каждом корпусе

• Охраняемая территория.

Особенности:

• Квартиры с чистовой отделкой

• Эргономичные планировки

• Качественные материалы строительства

• Инфраструктура комплекса ориентирована на комфортное проживание и высокий уровень безопасности.

Этот проект — отличная возможность приобрести недвижимость в развивающемся районе Будвы с потенциалом роста и удобным доступом ко всей городской инфраструктуре и побережью.