Жилой квартал Centar, Dvosoban stan, Izdavanje

Подгорица, Черногория
$822
ID: 28149
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se dvosoban stan – Strogi centar grada   📍 Lokacija: strogi centar grada 🚗 Parking: obezbijeđen, pod rampom 🏠 Struktura: dvosoban stan 💶 Cijena: 700 € mjesečno   Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, idealan za one koji žele udobnost života u centru. Parking mjesto pod rampom je uključeno u cijenu.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

