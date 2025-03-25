  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Donja Lastva
  Жилой квартал Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat

от
$404,896
9
ID: 28749
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Donja Lastva

О комплексе

Two-bedroom apartment for sale in Tivat, in an exceptional location in Donja Lastva, only 100 m from the coast. The area of ​​the apartment is 72 m2, it is located on the second floor in a new building and has a view of the sea. The apartment is fully equipped. There is a parking place in front of the building.

Местонахождение на карте

Donja Lastva, Черногория
