  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

Жилой квартал Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

Подгорица, Черногория
$2,347
ID: 28495
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Na prodaju dvije garsonjere od po 28m2 u luksuznoj zgradi u izgradnji! Stanovi se nalaze u Donjoj Gorici, nedaleko od glavnog bulevara prema Cetinju! Zgrada je stambeno-poslovnog tipa. Na prizemlju i prvom spratu je poslovni prostor ukupne kvadrature 600m2 sa mogucim koriscenjem podruma od 450m2. Stanovi se nalaze na drugom spratu zgrade i posjeduju odvojen ulaz pozadi zgrade! Svaki stan dobija svoje parking mjesto ukljuceno u cijenu!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

