Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Бечичи, Черногория
$109,146
ID: 28392
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Бечичи

О комплексе

Nova zgrada u Rafailovićima – moderan život nadomak moraU mirnom dijelu Rafailovića, na odličnoj lokaciji koja pruža i privatnost i blizinu obale, u toku je izgradnja savremenog stambenog objekta sa prostranim terasama i panoramskim pogledom na more.Investicija sa karakterom – mir, pogled i kvalitet gradnje u jednom!• Površina: 26,63 m²• Bez pogleda• Cijena: 3.500 €/m²

Местонахождение на карте

Бечичи, Черногория
Калькулятор ипотеки

Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$115,953
Жилой комплекс Vidicovac
Будва, Черногория
от
$216,750
Жилой квартал Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Подгорица, Черногория
от
$528
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Доброта, Черногория
от
$305,139
Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Бечичи, Черногория
от
$109,146
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 43m2, smjesten na osmom (poslednji) spratu stambene zgrade, u City Keju.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrza…
Жилой квартал Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdaje se namjesten jednosoban stan u City Kvartu!Stan je ukupne kvadrature 63m2 od kojih je terasa 18m2!Nalazi se na prvom spratu stambene zgrade!Dostupan je od 10. Juna!U cijenu ukljuceno parking mjesto pod rampom!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Показать все Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Будва, Черногория
от
$821,787
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 11
Площадь 87–172 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый шикарный Отель 5 звезд расположен в Будве, Черногория в 10 метрах от моря. Визитной карточкой комплекса является эксклюзивное месторасположение первая линия, панорамные окна с видом на море, наличие собственной инфраструктуры. Всего в отеле имеется 88 гостиничных номеров и апартамен…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
87.0
1,14 млн
Квартира 3 комнаты
172.0
2,29 млн
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации