Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Подгорица, Черногория
$234,722
ID: 28631
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se nenamjsten dvosoban stan, povrsine 85m2, u Centru. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Smjesten je na drugom spratu stambene zgrade, koja ne posjeduje lift. U okruženju se nalaze državne institucije, notarske kancelarije, pekare, marketi, kafići, restorani,apoteka, butici... Iza zgrade je dostupan privatan parking.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

