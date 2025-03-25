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Жилой комплекс

Муо, Черногория
от
$228,263
;
9
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ID: 25987
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Деревня
    Муо

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Местонахождение на карте

Муо, Черногория

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Жилой комплекс
Муо, Черногория
от
$228,263
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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