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Комплекс VUELO SOBRE BECICI (в переводе с испанского "полет над Бечичи")
расположен на склоне холма Будванской
ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным
городским ландшафтом. Удаленность от городского шума, а также обилие
растительности создаёт атмосферу д…
Новый жилой комплекс с собственной инфраструктурой в центре Тивата, в 400 м от Porto-Montenegro. Это идеальное место для тех, кто хочет жить в городе Тиват с его инфраструктурой и культурной жизнью, при этом в спокойном и зеленом месте.
В пешей доступности английская школа Knightsbridge и г…
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Агентство
VALUE.ONE
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Продаются квартиры 1+1, 2+1, 3+1 площадью от 52 до 112 квадратных метров в современном строящемся жилом комплексе класса Бизнес Плюс с бассейном и закрытой территорией, расположенном в живописном районе Будвы Видиковац.
Апартаменты расположены в 5-этажном доме. Планировка квартиры очень ф…