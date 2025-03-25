  1. Realting.com
  Черногория
  Подгорица
  Жилой квартал Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Жилой квартал Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$446
;
6
ID: 28574
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se moderno opremljena garsonjera na Zabjelu u Garden Kompleksu!Garsonjera je ukupne kvadrature 28m2 i nalazi se na 2. Spratu!Stan posjeduje svoje parking mjesto!Izdaje se na duzi vremenski period uz ibavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$170,174
Жилой квартал Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Жилой квартал Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$134,848
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$166,653
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Рисан, Черногория
от
$450,110
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$446
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,526
Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 90m2, u dijelu grada Preko Morace. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet, veseraj i dvije terase. Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u blizini svih…
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$156,090
Prodaje se jednosoban nov, lijepo namjesten stan povrsine 43m2 koji se nalazi na Bul. Veljka Vlahovica - Stari Aerodrom.Jugozapatno je orijentisan i nalazi se na 4. spratu stambene zgrade
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Показать все Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Будва, Черногория
от
$247,867
Na Prodaju stan u novoizgradjenoj zgradi u Budvi.Stan je ukupne kvadrature 64m2 i se nalazi na 6.spratu.Stan posjeduje ima dvije spavace sobe,dva kupatila,hodnik,dnevni boravak,kuhinja ,trpezarija i terasa.Papiri su 1/1 bez tereta i opterecenja
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
