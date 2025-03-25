Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

  1. Realting.com
Подгорица, Черногория
от
$645
;
9
ID: 28378
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se jednosoban stan sa garažom – Stari Aerodrom, zgrada Venture – 550 € mjesečno U ponudi za izdavanje je potpuno nov, neuseljavan jednosoban stan sa garažnim mjestom, smješten u kvalitetnoj zgradi Venture na Starom Aerodromu. Stan se nalazi na prvom spratu, površine 46 m² i opremljen je novim, modernim namještajem i tehnikom. Zgrada se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini doma zdravlja, osnovne škole, marketa i ostalih važnih sadržaja. Mirno okruženje, dobra povezanost sa ostalim djelovima grada i dostupnost svih životnih potreba čine ovaj stan idealnim za udoban gradski život. Stan se sastoji od: Dnevne sobe sa kuhinjom i trpezarijom Spavaće sobe KupatilaTerase U cijenu zakupa je uključeno garažno mjesto, što je velika prednost u ovom dijelu grada. Mjesečna cijena: 550 € Stan je odmah useljiv.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Калькулятор ипотеки

Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$880
Жилой квартал Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Старый Бар, Черногория
от
$215,064
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Тиват, Черногория
от
$158,982
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Другие комплексы
Жилой комплекс New Becici by MD Realty
Жилой комплекс New Becici by MD Realty
Жилой комплекс New Becici by MD Realty
Жилой комплекс New Becici by MD Realty
Жилой комплекс New Becici by MD Realty
Показать все Жилой комплекс New Becici by MD Realty
Жилой комплекс New Becici by MD Realty
Boreti, Черногория
от
$134,418
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 11
Площадь 33–211 м²
207 объектов недвижимости 207
Жилой комплекс в Бечичи — это уникальный проект, гармонично вписанный в живописные горные пейзажи, с прекрасным видом на море и окружённый зелеными насаждениями. Комплекс расположен в одном из наиболее привлекательных районов побережья Черногории, всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
38.5 – 64.6
126,384 – 250,155
Квартира 2 комнаты
56.5 – 94.6
215,352 – 320,560
Квартира 3 комнаты
112.2 – 135.4
368,767 – 603,891
Квартира 4 комнаты
122.2 – 211.3
401,398 – 858,407
Квартира
65.2
214,123
Агентство
MD Realty
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Подгорица, Черногория
от
$96,236
Prodaje se garsonjera – Stari aerodrom   📍 Lokacija: Stari aerodrom 🏠 Površina: 31 m² 🏢 Sprat: poslednji sprat zgrade Zetagradnje ✨ Pogodnost: odlična za život i kao investicija 💶 Cijena: 82.000 €   Garsonjera se nalazi u modernoj zgradi Zetagradnje, dobro održavanoj i na odličnoj lokaciji. …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$187,778
Na prodaju trosoban stan 86m2, na Zabjelu, u blizini tornja. Stan je djelimicno renoviran, nalazi se na drugom spratu. Struktura stana: hodnik, dnevna soba, predsoblje, 3 spavace sobe, kuhinja, trpezarija, kupatilo, toalet, 2 terase. U sklopu stambenog prostora postoji i pravo koristenja pod…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Realting.com
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
