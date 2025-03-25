  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$107,972
;
6
ID: 28344
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se jednosoban stan na Zabjelu u izgradnji!Stan je ukupne kvadrature 46m2 i nalazi se na visokom prizemlju!Posjeduje prostranu dnevnu sobu sa trpezarijom i kuhinjom, spavacu sobu, mali hodnik sa mjestom za ormar, kupatilo i terasu.Rok zavrsetka kraj 2025. Godine.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
