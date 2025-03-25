  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

Подгорица, Черногория
$3,286
10
ID: 28415
Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se prostran i lijepo opremljen četvorosoban stan površine 200m², smješten na drugom spratu moderne zgrade sa liftom, na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Gorica C. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, cetiri spavace sobe, dva kupatila, ostava i terasa. Stan je idealan za porodice ili poslovne ljude koji traže udoban i reprezentativan prostor u mirnom i elitnom dijelu grada. U blizini se nalaze ambasade, škole, vrtići i brojni drugi sadržaji. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Жилой квартал Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$3,286
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Izdaje se prazan dvosoban stan u strogom Centru grada!Stan je ukupne kvadrature 69m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade bez lifta!Idealan kao poslovni prostor!Izdaje se na duzi vremenski prostor uz obavezan depozit!
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Izdaje se jednosoban stan površine 42m² u zgradi Nikić, na trećem spratu. Zgrada posjeduje lift. Stan je potpuno namješten i biće spreman za useljenje od 12. aprila. Nalazi se na odličnoj lokaciji, svega 3 minuta hoda od hotela Hilton i 5 minuta od centra. Mjesečna cijena zakupa: 600€
Жилой квартал Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$293
Izdaje se garsonjera površine 22m², smještena na trećem spratu stambene zgrade iza Multikoma, sa liftom. Stan je nenamješten i pogodan za kancelariju. Zgrada posjeduje privatni parking pod rampom, a lokacija omogućava brz pristup svim važnim gradskim sadržajima. Mjesečna cijena zakupa: 250€
