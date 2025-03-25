  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Будва
  Коттедж Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva

Коттедж Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva

Будва, Черногория
от
$580,938
;
4
ID: 28539
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

О комплексе

Na prodaju jedinstvena troetažna Villa u Blizikucama sa trajnim pogledom na more! Vila je ukupne kvadrature 114m2 i nalazi se na placu povrsine 230m2! Na prvom spratu je dnevna soba, kuhinja, tehnicka prostorija i unutrasnje stepenice koje vode do drugog nivoa na kom se nalaze dvije spavace sobe i kupatilo kao i hodnik sa stepenicama koje vode do treceg nivoa na kom se nalazi jos jedna soba, kupatilo i velika terasa sa panoramskim pogledom na more! Na prizemlju se takodje nalazi privatni bazen 15m2 i parking mjesto!  

Местонахождение на карте

Будва, Черногория
Образование
Здравоохранение

