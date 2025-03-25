  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Старый Бар
  Коттедж Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar

Коттедж Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar

Старый Бар, Черногория
от
$998
;
8
ID: 28600
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Старый Бар

О комплексе

Za izdavanje dvosobna moderno opremljena kuća u Baru. Kuća je ukupne površine 73m2 i nalazi se na lijepo uredjenom i ogradjenom placu.Posjeduje svoj parking u dvorištu i idealna je za porodični život. Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit! 

Местонахождение на карте

Старый Бар, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг

Коттеджный поселок
Тиват, Черногория
от
$6,42 млн
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Тиват, Черногория
от
$145,776
Коттедж Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,760
Коттедж Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Ljube Nenadovica, Черногория
от
$176,042
Коттедж Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$880,208
Коттедж Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Коттедж Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Коттедж Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Коттедж Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Коттедж Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Коттедж Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Белиши, Черногория
от
$554,531
Nedaleko od grada, svega na 1km od centra kao i od plaže, prodaje se kuća u završnoj fazi. Kuća ima četiri spavaće sobe, veliki dnevni boravak i kuhinju, dva kupatila, toalet, ostavu, tri velike terase. Posjeduje i zatvoreni bazen koji se može koristiti tokom cijele godine. Površina stambeno…
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Показать все Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Херцег-Нови, Черногория
от
$84,371
ADRIA MONTENEGRO - это малоэтажный современный поселок в средиземноморском стиле, построенный на побережье Адриатического моря в лесопарковой зоне г. Герцег-Нови. Комплекс располагается на обособленной охраняемой территории. По границе протекает горная речка; перейдя через нее можно оказатьс…
Коттедж Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Коттедж Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Коттедж Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Коттедж Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Коттедж Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Показать все Коттедж Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Коттедж Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$258,194
Prodaje se kuca, povrsine 170m2, na placu od 450m2, u Murtovini. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet, tri terasa i ostava. Nalazi se u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke, u blizini svih sadrzaja neophodnih za …
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
