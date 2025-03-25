Коттедж Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

  1. Realting.com
Подгорица, Черногория
от
$528
ID: 28369
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se jednosobna kuca na Pobrezju!Ukljuceni svi racuni i parking, osim struja koja se dodatno placa mjesecno.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Похожие комплексы
